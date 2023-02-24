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Posted Сегодня, 12:23

Published Сегодня, 12:23

Modified Сегодня, 12:25

Updated Сегодня, 12:25

Белгородское село Логачёвка попало под обстрел

24 февраля 2023, 12:23
Фото: Bel.ru
Жителям села Логачёвка Валуйского горокруга стали приходить СМС-сообщения об обстреле со стороны Украины.
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Обстрел

Село Логачёвка Валуйского горокруга попало под обстрел ВСУ. Жителей просят срочно пройти в подвалы и укрытия. Официальных данных о повреждениях и пострадавших пока нет.

Напомним, что вчера ВСУ обстреляли Белгородскую область. В селе Борисовка несколько снарядов попали в жилые дома. В одном из них в этот момент находились люди — погибла женщина 1951 года рождения. 

Также под огонь ВСУ попала сегодня Курская область. По данным главы региона Романа Старовойта, «прилетело» порядка 12 раз: осколками посекло постройки девяти домовладений, разбиты окна, сломаны заборы. Также в результате попадания загорелся один из домов, а в здании местного сельсовета выбило окна. Жертв, по словам губернатора, нет. Само же село осталось без электроэнергии.

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