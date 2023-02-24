Белгородское село Логачёвка попало под обстрел

Также под огонь ВСУ попала сегодня Курская область. По данным главы региона Романа Старовойта, «прилетело» порядка 12 раз: осколками посекло постройки девяти домовладений, разбиты окна, сломаны заборы. Также в результате попадания загорелся один из домов, а в здании местного сельсовета выбило окна. Жертв, по словам губернатора, нет. Само же село осталось без электроэнергии.