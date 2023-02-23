Жителям села в Белгородской области разослали предупреждения об обстреле

Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
23 февраля жители Новой Таволжанки Шебекинского горокруга получили СМС с предупреждением об обстреле. Белгородцев попросили уйти в укрытия. Рассылку РСЧС жители приграничного села получили в районе 12:00.
Официальных комментариев по ситуации пока не было. О последствиях не сообщалось.
Напомним, 22 февраля обстреляли Шебекино. Изначально стало известно о двух пострадавших мужчинах, у одного из которых лёгкая контузия, у другого — крайне тяжёлое состояние, он находится в больнице.
Вечером стало известно о третьей пострадавшей — женщине с ранением нижних конечностей.