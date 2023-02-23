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Published Сегодня, 09:19

Modified Сегодня, 09:21

Updated Сегодня, 09:21

Жителям села в Белгородской области разослали предупреждения об обстреле

23 февраля 2023, 09:19
Фото: 1MI
Обстрел, судя по рассылке РСЧС, ведётся в селе Новая Таволжанка в Шебекинском горокруге. Официальных комментариев пока нет. Приграничное село уже не раз попадало под огонь ВСУ.

23 февраля жители Новой Таволжанки Шебекинского горокруга получили СМС с предупреждением об обстреле. Белгородцев попросили уйти в укрытия. Рассылку РСЧС жители приграничного села получили в районе 12:00.

Официальных комментариев по ситуации пока не было. О последствиях не сообщалось.

Напомним, 22 февраля обстреляли Шебекино. Изначально стало известно о двух пострадавших мужчинах, у одного из которых лёгкая контузия, у другого — крайне тяжёлое состояние, он находится в больнице.

Вечером стало известно о третьей пострадавшей — женщине с ранением нижних конечностей.

Третий человек пострадал при обстреле Шебекино
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#Кристина Семенчук#Обстрел ВСУ#Приграничье#Смс#Спецоперация#Белгородская область
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