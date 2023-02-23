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Вячеслав Гладков поздравил белгородцев с Днём защитника Отечества

23 февраля 2023, 06:33
Фото: 1MI
Губернатор пожелал мужчинам стойкости, героизма, верности Родине, семье, дому, родной земле. Слова поздравлений глава региона опубликовал на своей странице в соцсетях.

Губернатор Вячеслав Гладков 23 февраля поздравил всех мужчин с Днём защитника Отечества. Поздравления глава региона опубликовал на своей странице в соцсетях.

Я очень рад поздравить всех настоящих мужчин. В Белгородской области живут именно такие. Это те люди, которые защищают с оружием в руках нашу страну, которые стоят на границах российского государства. Это те люди, которые под огнём противника занимаются выращиванием хлеба и кормят всю страну. Те, кто, не думая о собственной безопасности и жизни, спасает раненых. Наших замечательных волонтёров, которые помогают всем: и беженцам, и военнослужащим.
Вячеслав Гладков

Не забыл губернатор и про ветеранов Великой Отечественной войны, горячих точек, афганцев, чеченцев. Он поблагодарил их за вклад в патриотическое воспитание.

Кому, как не им, понимать, что такое Родина, как её нужно защищать и делиться с нашими детьми. Я поздравляю наших мальчишек, которые занимаются и стоят в рядах юнармии. Они образец, зачастую, даже для взрослых своим отношением к стране.
Вячеслав Гладков

Гладков пожелал всем большим и маленьким мужчинам стойкости, мужества, героизма, верности Родине, семье, дому, родной земле, счастья, здоровья и мира.

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