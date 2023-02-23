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Posted Сегодня, 10:32

Published Сегодня, 10:32

Modified Сегодня, 10:48

Updated Сегодня, 10:48

ВСУ открыли огонь по очередному белгородскому населённому пункту

23 февраля 2023, 10:32
Фото: 1MI
Под обстрел попал хутор Марьино в Шебекинском горокруге. Жители получили СМС-рассылку от РСЧС с просьбой немедленно пройти в укрытия.

Хутор Марьино в Шебекинском горокруге попал под обстрел ВСУ. Жителей просят срочно пройти в укрытия. Официальных данных о повреждениях и пострадавших пока нет.

Фото: РСЧС

Дополнение. СМС-рассылку от РСЧС с просьбой немедленно пройти в укрытия получили и жители села Староселье Краснояружского района. Подробностей пока нет.

Фото: РСЧС

Ранее сообщалось об обстреле села Новая Таволжанка в Шебекинском горокруге. В своём Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что пострадавших нет.

Но в трёх частных домах выбиты окна и посечены фасады. Также повреждена линия электропередачи — частично нет электроэнергии.

В результате обстрела ВСУ в приграничном селе Белгородской области никто не пострадал
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#Обстрел ВСУ#Приграничье#Разрушения#Спецоперация#Белгородская область#Кристина Семенчук
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