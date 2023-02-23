ВСУ открыли огонь по очередному белгородскому населённому пункту

Posted Сегодня, 10:32
Published Сегодня, 10:32
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
Хутор Марьино в Шебекинском горокруге попал под обстрел ВСУ. Жителей просят срочно пройти в укрытия. Официальных данных о повреждениях и пострадавших пока нет.
Дополнение. СМС-рассылку от РСЧС с просьбой немедленно пройти в укрытия получили и жители села Староселье Краснояружского района. Подробностей пока нет.
Ранее сообщалось об обстреле села Новая Таволжанка в Шебекинском горокруге. В своём Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что пострадавших нет.
Но в трёх частных домах выбиты окна и посечены фасады. Также повреждена линия электропередачи — частично нет электроэнергии.