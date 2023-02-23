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Военнослужащим ПВО привезли письма детей белгородских школ

23 февраля 2023, 12:10
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
На позиции их доставил глава региона Вячеслав Гладков. Также он пожелал парням выполнения всех поставленных задач, без потерь личного состава.

Губернатор Вячеслав Гладков поздравил с Днём защитника Отечества военнослужащих ПВО, которые уже год несут боевое дежурство у границ Белгородской области. Глава региона выехал к парням на позицию и привёз письма детей белгородских школ.

Передал им от всех жителей Белгородской области слова огромной благодарности за круглосуточную защиту мирного неба. Приехали не с пустыми руками: помимо подарков, привезли письма детей белгородских школ. Да, половина образовательных учреждений сейчас закрыта и находится на дистанте, но дети с особой заботой пишут слова поддержки и пожелания скорой победы. Переживают за вас, за каждого. Поэтому надеюсь, что письма бойцы сохранят, ведь они дорогого стоят.
Вячеслав Гладков
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова

Гладков пожелал парням выполнения всех поставленных задач, без потерь личного состава.

Чтобы они вернулись живыми и здоровы домой, к своим близким, родным, семьям. А мы постараемся помогать всем, что есть в нашем распоряжении. Время сложное, но я думаю, что мы вместе пройдём все испытания и будем о них потом рассказывать нашим детям и внукам. Враг будет разбит, точно победа будет за нами!
Вячеслав Гладков
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#Кристина Семенчук#Поздравление#Военнослужащие#День защитника Отечества#Спецоперация#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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