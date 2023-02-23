Военнослужащим ПВО привезли письма детей белгородских школ

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:12
Updated Сегодня, 12:12
Губернатор Вячеслав Гладков поздравил с Днём защитника Отечества военнослужащих ПВО, которые уже год несут боевое дежурство у границ Белгородской области. Глава региона выехал к парням на позицию и привёз письма детей белгородских школ.
Передал им от всех жителей Белгородской области слова огромной благодарности за круглосуточную защиту мирного неба. Приехали не с пустыми руками: помимо подарков, привезли письма детей белгородских школ. Да, половина образовательных учреждений сейчас закрыта и находится на дистанте, но дети с особой заботой пишут слова поддержки и пожелания скорой победы. Переживают за вас, за каждого. Поэтому надеюсь, что письма бойцы сохранят, ведь они дорогого стоят.
Вячеслав Гладков
Гладков пожелал парням выполнения всех поставленных задач, без потерь личного состава.
Чтобы они вернулись живыми и здоровы домой, к своим близким, родным, семьям. А мы постараемся помогать всем, что есть в нашем распоряжении. Время сложное, но я думаю, что мы вместе пройдём все испытания и будем о них потом рассказывать нашим детям и внукам. Враг будет разбит, точно победа будет за нами!
Вячеслав Гладков