Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:48

Published Сегодня, 08:48

Modified Сегодня, 08:50

Updated Сегодня, 08:50

В Сети появились фото с места крушения военного самолёта в Белгородской области

23 февраля 2023, 08:48
Фото: Telegram-канал Baza
ЧП произошло в Валуйском горокруге. В Сети появились первые фото. Сообщается, что пилот успел катапультироваться.

23 февраля в Валуйском горокруге упал самолёт Минобороны. Пилот успел катапультироваться, сообщили ТАСС в силовых структурах.

Фото с места падения штурмовика публикует Telegram-канал Baza. По данным источника, самолёт упал на сарай с сеном, начался пожар, постройка сгорела.

Фото: Telegram-канал Baza

Глава региона Вячеслав Гладков отметил, что сейчас на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС. Причина произошедшего выясняется. Ситуация под контролем.

В Белгородской области упал самолёт Минобороны
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгородской области тренировались сбивать самолёты и беспилотники противникаОба пилота разбившегося самолёта Су-30 в Иркутске были профессионаламиПоявились подробности о падении военного самолёта в Иркутске
#Кристина Семенчук#Самолёт#Крушение#Минобороны#Происшествия#Белгородская область
Подпишитесь
В Белгородской области упал самолёт Минобороны
Сегодня, 08:11
После скандального ухода Тарасенко в Вейделевском районе назначили нового главу
Вчера, 11:51
В марте на областном телевидении состоится прямой эфир с участием Вячеслава Гладкова
Вчера, 21:12
Смогут ли эвакуированные белгородцы вернуться в свои дома после окончания СВО?
Вчера, 20:25
Вячеслав Гладков прокомментировал подготовку автобусов к эвакуации людей
Вчера, 17:32
В поджоге общежития с семью погибшими в центре Москвы подозревают белгородца
Вчера, 14:44