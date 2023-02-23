В Сети появились фото с места крушения военного самолёта в Белгородской области

Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
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Updated Сегодня, 08:50
23 февраля в Валуйском горокруге упал самолёт Минобороны. Пилот успел катапультироваться, сообщили ТАСС в силовых структурах.
Фото с места падения штурмовика публикует Telegram-канал Baza. По данным источника, самолёт упал на сарай с сеном, начался пожар, постройка сгорела.
Глава региона Вячеслав Гладков отметил, что сейчас на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС. Причина произошедшего выясняется. Ситуация под контролем.