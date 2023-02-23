В результате обстрела ВСУ в приграничном селе Белгородской области никто не пострадал

Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
Modified Сегодня, 09:58
Updated Сегодня, 09:58
В своём Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что под обстрел ВСУ попала окраина села Новая Таволжанка в Шебекинском горокруге. Пострадавших нет.
Но в трёх частных домах выбиты окна и посечены фасады. Также повреждена линия электропередачи — частично отсутствует электроэнергия.
Глава региона добавил, что аварийные службы устраняют последствия. Подомовой обход территории продолжается.
Напомним, ранее жители данного населённого пункта получили рассылку от РСЧС с просьбой уйти в укрытия.