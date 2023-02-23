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Posted Сегодня, 09:56

Published Сегодня, 09:56

Modified Сегодня, 09:58

Updated Сегодня, 09:58

В результате обстрела ВСУ в приграничном селе Белгородской области никто не пострадал

23 февраля 2023, 09:56
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
Факт обстрела подтвердил глава региона Вячеслав Гладков. Он добавил, что пострадавших нет.

В своём Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что под обстрел ВСУ попала окраина села Новая Таволжанка в Шебекинском горокруге. Пострадавших нет.

Но в трёх частных домах выбиты окна и посечены фасады. Также повреждена линия электропередачи — частично отсутствует электроэнергия.

Глава региона добавил, что аварийные службы устраняют последствия. Подомовой обход территории продолжается.

Напомним, ранее жители данного населённого пункта получили рассылку от РСЧС с просьбой уйти в укрытия.

Жителям села в Белгородской области разослали предупреждения об обстреле
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#Кристина Семенчук#Обстрел ВСУ#Приграничье#Разрушения#Пострадавшие#Происшествия#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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