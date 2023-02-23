В Минобороны сообщили подробности крушения самолёта в Белгородской области

По информации ведомства, после выполнения боевой задачи при возвращении на аэродром базирования в Белгородской области потерпел катастрофу Су-25 ВКС России. Лётчик погиб, самолёт упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет.



По предварительным данным, причиной катастрофы стала техническая неисправность.