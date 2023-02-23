В Минобороны сообщили подробности крушения самолёта в Белгородской области

Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
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Updated Сегодня, 09:00
По информации ведомства, после выполнения боевой задачи при возвращении на аэродром базирования в Белгородской области потерпел катастрофу Су-25 ВКС России. Лётчик погиб, самолёт упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет.
По предварительным данным, причиной катастрофы стала техническая неисправность.
Ранее сообщалось, что самолёт упал на сарай с сеном, начался пожар, постройка сгорела.
Глава региона Вячеслав Гладков отметил, что на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС. Ситуация под контролем.