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Published Сегодня, 08:58

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Updated Сегодня, 09:00

В Минобороны сообщили подробности крушения самолёта в Белгородской области

23 февраля 2023, 08:58
Фото: Telegram-канал "112"
Самолёт возвращался на аэродром базирования в Белгородской области. Он упал в безлюдной местности, сообщили в Минобороны.

По информации ведомства, после выполнения боевой задачи при возвращении на аэродром базирования в Белгородской области потерпел катастрофу Су-25 ВКС России. Лётчик погиб, самолёт упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет.

По предварительным данным, причиной катастрофы стала техническая неисправность.

Ранее сообщалось, что самолёт упал на сарай с сеном, начался пожар, постройка сгорела.

Глава региона Вячеслав Гладков отметил, что на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС. Ситуация под контролем.

В Сети появились фото с места крушения военного самолёта в Белгородской области
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#Крушение#Самолёт#Минобороны#Подробности#Происшествия#Белгородская область#Кристина Семенчук
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В Белгородской области упал самолёт Минобороны
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