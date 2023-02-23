В марте на областном телевидении состоится прямой эфир с участием Вячеслава Гладкова

Отметим, что глава региона начал проводить прямые эфиры после начала военной спецоперации на Украине. Суть эфиров в том, чтобы ответить на волнующие белгородцев вопросы и развеять слухи о различных фейках. Прямые эфиры губернатор проводит в 19:00 в будние дни на своей странице «ВКонтакте».