В марте на областном телевидении состоится прямой эфир с участием Вячеслава Гладкова

Posted Сегодня, 21:12
Published Сегодня, 21:12
Modified Сегодня, 21:14
Updated Сегодня, 21:14
В вечернем эфире губернатора белгородец возмутился, что тот не устраивает прямые эфиры на телевидении, а ведь именно там, по его мнению, Гладков ответил бы на вопросы «простых бедных рабочих».
Вячеслав Гладков с таким высказыванием не согласился.
Уже 171-й прямой эфир провожу. И стараемся выбирать те вопросы, которые больше всего волнуют жителей. Если честно, я даже не знаю, кто ещё в других регионах каждый день выходит в прямой эфир. Конечно, не нужно отказываться и от эфиров на областном телевидении. Такой эфир запланирован на март, так что не переживайте.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Отметим, что глава региона начал проводить прямые эфиры после начала военной спецоперации на Украине. Суть эфиров в том, чтобы ответить на волнующие белгородцев вопросы и развеять слухи о различных фейках. Прямые эфиры губернатор проводит в 19:00 в будние дни на своей странице «ВКонтакте».