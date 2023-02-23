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Posted Сегодня, 10:20

Published Сегодня, 10:20

Modified Сегодня, 10:22

Updated Сегодня, 10:22

В Белгороде горожане заметили клубы белого дыма

23 февраля 2023, 10:20
Фото: Bel.ru
Фото прислали читатели «Бел.Ру». О происходящем сообщили в региональном управлении МЧС.
Сюжет
Пожар

Читатели «Бел.Ру» сообщили, что в районе Кашарского проезда в Белгороде видны клубы белого дыма. В региональном управлении МЧС рассказали, что пожар, предварительно, произошёл в двух гаражах. Сообщение поступило в 12:44.

На место происшествия выехали спасатели. Дальнейшая информация уточняется.

Напомним, 23 февраля в Валуйском горокруге упал самолёт Минобороны. Он возвращался на аэродром базирования. Лётчик погиб, самолёт упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет.

По предварительным данным, причиной катастрофы стала техническая неисправность.

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#Пожар#Гараж#МЧС#Белый дым#Происшествия#Новости Белгорода#Белгород#Кристина Семенчук
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