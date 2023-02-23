В Белгороде горожане заметили клубы белого дыма

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
Читатели «Бел.Ру» сообщили, что в районе Кашарского проезда в Белгороде видны клубы белого дыма. В региональном управлении МЧС рассказали, что пожар, предварительно, произошёл в двух гаражах. Сообщение поступило в 12:44.
На место происшествия выехали спасатели. Дальнейшая информация уточняется.
Напомним, 23 февраля в Валуйском горокруге упал самолёт Минобороны. Он возвращался на аэродром базирования. Лётчик погиб, самолёт упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет.
По предварительным данным, причиной катастрофы стала техническая неисправность.