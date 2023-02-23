Снаряд ВСУ повредил газовую трубу на территории предприятия в Белгородской области

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
23 февраля под обстрел ВСУ попала Вознесеновка. По официальной информации, пострадавших нет. Но снаряды повредили газовую трубу на территории предприятия.
По данным губернатора, аварийные бригады уже находятся на месте и занимаются устранением последствий.
Ранее под обстрел ВСУ попала окраина села Новая Таволжанка в Шебекинском горокруге. В результате атаки никто не пострадал. Разрушения есть в трёх частных домах. Там выбиты окна и посечены фасады. Также была повреждена линия электропередачи.