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Posted Сегодня, 12:25

Published Сегодня, 12:25

Modified Сегодня, 12:27

Updated Сегодня, 12:27

Снаряд ВСУ повредил газовую трубу на территории предприятия в Белгородской области

23 февраля 2023, 12:25
Фото: 1MI
Под обстрел ВСУ попала Вознесеновка в Шебекинском горокруге. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

23 февраля под обстрел ВСУ попала Вознесеновка. По официальной информации, пострадавших нет. Но снаряды повредили газовую трубу на территории предприятия.

По данным губернатора, аварийные бригады уже находятся на месте и занимаются устранением последствий.

Ранее под обстрел ВСУ попала окраина села Новая Таволжанка в Шебекинском горокруге. В результате атаки никто не пострадал. Разрушения есть в трёх частных домах. Там выбиты окна и посечены фасады. Также была повреждена линия электропередачи.

В результате обстрела ВСУ в приграничном селе Белгородской области никто не пострадал
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#Кристина Семенчук#Обстрел ВСУ#Разрушения#Приграничье#Спецоперация#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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