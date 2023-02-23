Женщина погибла под обстрелом Белгородской области

Posted Сегодня, 15:40
Published Сегодня, 15:40
Modified Сегодня, 15:43
Updated Сегодня, 15:43
Около 17:20 23 февраля ВСУ вновь обстреляли Белгородскую область. В этот раз прилёты зафиксировали в Волоконовском районе. В селе Борисовка несколько снарядов попали в жилые дома. В одном из них в этот момент находились люди - погибла женщина 1951 года рождения.
Дочь погибшей тоже пострадала - ей бригада скорой оказала медпомощь на месте. Во втором доме, который разрушил снаряд, никого не было.
Осколками снарядов повреждены еще два частных домовладения: выбиты окна, посечены фасады и кровля. Также повреждено газоснабжение. Глава района Сергей Бикетов, аварийные и оперативные службы находятся на месте и устраняют последствия.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, ранее сегодня обстреливали Шебекинский округ. Обошлось без пострадавших .А в Валуйском округе упал самолёт Минобороны. Пилот погиб.