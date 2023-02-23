Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:40

Published Сегодня, 15:40

Modified Сегодня, 15:43

Updated Сегодня, 15:43

Женщина погибла под обстрелом Белгородской области

23 февраля 2023, 15:40
Фото: Bel.ru
Этим вечером Борисовку Волоконовского района атаковали ВСУ. Один из снарядов прилетел в жилой дом, где находились люди.
Сюжет
Обстрел

Около 17:20 23 февраля ВСУ вновь обстреляли Белгородскую область. В этот раз прилёты зафиксировали в Волоконовском районе. В селе Борисовка несколько снарядов попали в жилые дома. В одном из них в этот момент находились люди - погибла женщина 1951 года рождения.

Дочь погибшей тоже пострадала - ей бригада скорой оказала медпомощь на месте. Во втором доме, который разрушил снаряд, никого не было.

 Осколками снарядов повреждены еще два частных домовладения: выбиты окна, посечены фасады и кровля. Также повреждено газоснабжение. Глава района Сергей Бикетов, аварийные и оперативные службы находятся на месте и устраняют последствия.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, ранее сегодня обстреливали Шебекинский округ. Обошлось без пострадавших .А в Валуйском округе упал самолёт Минобороны. Пилот погиб.

Фото: Telegram-канал "Радар Белгород"
В Минобороны сообщили подробности крушения самолёта в Белгородской области
Узнать подробнее
Читайте также:
В результате обстрела ВСУ в приграничном селе Белгородской области никто не пострадалТретий человек пострадал при обстреле Шебекино
#Алина Харина#Спецоперация#Обстрел ВСУ#Обстрел#Белгородская область#Борисовка#Вячеслав Гладков#Разрушения#Погибшие
Подпишитесь
В Белгородской области упал самолёт Минобороны
Сегодня, 08:11
«Довели до ручки»: Гладков высказался о водоканале в Старом Осколе
Сегодня, 13:47
В марте на областном телевидении состоится прямой эфир с участием Вячеслава Гладкова
Вчера, 21:12
Смогут ли эвакуированные белгородцы вернуться в свои дома после окончания СВО?
Вчера, 20:25
Вячеслав Гладков прокомментировал подготовку автобусов к эвакуации людей
Вчера, 17:32