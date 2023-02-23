Женщина погибла под обстрелом Белгородской области

Около 17:20 23 февраля ВСУ вновь обстреляли Белгородскую область. В этот раз прилёты зафиксировали в Волоконовском районе. В селе Борисовка несколько снарядов попали в жилые дома. В одном из них в этот момент находились люди - погибла женщина 1951 года рождения.