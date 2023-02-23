Падение самолёта Минобороны и обстрелы приграничья: как прошло 23 февраля в области

В ходе прямого эфира с главой региона жители Старого Оскола попросили губернатора Вячеслава Гладкова вмешаться в ситуацию с обеспечением водой. По словам местных жителей, у них постоянные перебои с водой, а в крупных микрорайонах её нет совсем. Губернатор отреагировал на жалобы остро, отметив, что водоканал в городском округе практически разрушен. Это касается как системы водоснабжения, так и водоотведения. Гладков также добавил, что водное хозяйство «довели до ручки», поэтому водоканал заберут в областную собственность и начнут заниматься его проблемами.