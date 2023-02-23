Падение самолёта Минобороны и обстрелы приграничья: как прошло 23 февраля в области

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Сегодня, 23 февраля, в Валуйском горокруге упал военный самолёт Су-25. Он выполнял боевую задачу, но потерпел крушение при возвращении на аэродром базирования в Белгородской области. Сообщалось, что лётчик успел катапультироваться, но в Минобороны рассказали, что он погиб. Также в ведомстве добавили, что самолёт упал в безлюдной местности, а на земле разрушений нет. По предварительным данным, причиной катастрофы стала техническая неисправность.
Обстрелы со стороны ВСУ Шебекинского горокруга не прекращались целый день. Официально известно о попаданиях на окраине села Новая Таволжанка. Там повреждения получили три частных дома. В них выбиты окна и посечены фасады. Также была повреждена линия электропередачи. Прилёты зафиксировали и в Вознесеновке. В населённом пункте снаряды повредили газовую трубу на территории предприятия. Также рассылку с предупреждением об обстрелах получали жители хутора Марьино (Шебекинский горокруг) и села Староселье (Краснояружский район).
В ходе прямого эфира с главой региона жители Старого Оскола попросили губернатора Вячеслава Гладкова вмешаться в ситуацию с обеспечением водой. По словам местных жителей, у них постоянные перебои с водой, а в крупных микрорайонах её нет совсем. Губернатор отреагировал на жалобы остро, отметив, что водоканал в городском округе практически разрушен. Это касается как системы водоснабжения, так и водоотведения. Гладков также добавил, что водное хозяйство «довели до ручки», поэтому водоканал заберут в областную собственность и начнут заниматься его проблемами.