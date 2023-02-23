Хотят недвижимость, а получат праздничный ужин: ВЦИОМ о подарках на 23 февраля

Posted Сегодня, 05:30
Published Сегодня, 05:30
Modified Сегодня, 05:30
Updated Сегодня, 05:30
Как показал опрос, 40% женщин приготовят мужчинам праздничный ужин в День защитника Отечества. А самыми популярными подарками стали парфюмерия и косметика — их подарят 20% опрошенных. Ещё 15% россиянок осчастливят мужчин сувенирами (ручки, блокноты, брелоки, портмоне).
Аксессуары для автомобиля подарят 11% женщин, инструменты — 10%, ещё 10% — деньги. А вот одежду и обувь в качестве подарка рассматривают только 9% опрошенных. Всего 7% респондентов планируют презентовать игрушки, билеты, или спортинвентарь. Есть и те, кто ничего дарить не будет. Их 11%.
Интересно, что россиянки стали чаще выбирать абонементы в спортзал в качестве подарка — для мотивации заниматься спортом. Алкогольные презенты тем временем стали менее популярны.
А вот 33% мужчин больше всего хотят внимания близких на 23 февраля. Хотя у некоторых запросы куда более серьёзные: 14% хотят получить в подарок недвижимость, 10% — туристическую путёвку, а 9% — машину.
Инструменты и рыболовные снасти на праздник ждут 8 и 7% соответственно. Деньги хотели бы получить также 7% респондентов. А 14% опрошенных ничего не хотят в подарок.