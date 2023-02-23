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Хотят недвижимость, а получат праздничный ужин: ВЦИОМ о подарках на 23 февраля

23 февраля 2023, 05:30
Фото: 1MI
Социологи узнали, что мужчины ждут в подарок на 23 февраля и что им подарят женщины. Оказалось, желания и подарки не совсем совпадают, пишут «Новые известия».

Как показал опрос, 40% женщин приготовят мужчинам праздничный ужин в День защитника Отечества. А самыми популярными подарками стали парфюмерия и косметика — их подарят 20% опрошенных. Ещё 15% россиянок осчастливят мужчин сувенирами (ручки, блокноты, брелоки, портмоне).

Аксессуары для автомобиля подарят 11% женщин, инструменты — 10%, ещё 10% — деньги. А вот одежду и обувь в качестве подарка рассматривают только 9% опрошенных. Всего 7% респондентов планируют презентовать игрушки, билеты, или спортинвентарь. Есть и те, кто ничего дарить не будет. Их 11%.

Интересно, что россиянки стали чаще выбирать абонементы в спортзал в качестве подарка — для мотивации заниматься спортом. Алкогольные презенты тем временем стали менее популярны.

А вот 33% мужчин больше всего хотят внимания близких на 23 февраля. Хотя у некоторых запросы куда более серьёзные: 14% хотят получить в подарок недвижимость, 10% — туристическую путёвку, а 9% — машину.

Инструменты и рыболовные снасти на праздник ждут 8 и 7% соответственно. Деньги хотели бы получить также 7% респондентов. А 14% опрошенных ничего не хотят в подарок.

Точно лучше носков: названы самые интересные подарки на 23 февраля
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#Ольга Аксёнова#Подарки#День защитника Отечества#ВЦИОМ#23 февраля#Общество
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