Хотят недвижимость, а получат праздничный ужин: ВЦИОМ о подарках на 23 февраля

Аксессуары для автомобиля подарят 11% женщин, инструменты — 10%, ещё 10% — деньги. А вот одежду и обувь в качестве подарка рассматривают только 9% опрошенных. Всего 7% респондентов планируют презентовать игрушки, билеты, или спортинвентарь. Есть и те, кто ничего дарить не будет. Их 11%.