«Довели до ручки»: Гладков высказался о водоканале в Старом Осколе

В ходе прямой линии 22 февраля к губернатору обратились жители Старого Оскола. Они попросили вмешаться главу региона в ситуацию с обеспечением водой. Люди пожаловались на постоянные перебои с водой и на её отсутствие в крупных микрорайонах.