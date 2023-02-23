«Довели до ручки»: Гладков высказался о водоканале в Старом Осколе

Posted Сегодня, 13:47
Published Сегодня, 13:47
Modified Сегодня, 13:49
Updated Сегодня, 13:49
В ходе прямой линии 22 февраля к губернатору обратились жители Старого Оскола. Они попросили вмешаться главу региона в ситуацию с обеспечением водой. Люди пожаловались на постоянные перебои с водой и на её отсутствие в крупных микрорайонах.
Гладков отметил, что водоканал в городском округе практически разрушен. Это касается как системы водоснабжения, так и, особенно, водоотведения.
Конечно, довели до ручки. Поэтому сейчас мы забираем водоканал в областную собственность и начинаем заниматься его проблемами. Требуются огромные деньги. Не один и не два миллиарда рублей. Сейчас договорились о первых траншах из федерального бюджета. Но работу предстоит выполнить очень большую, и одними починками тут не отделаешься.
Вячеслав Гладков
Губернатор также не понимает, почему водное хозяйство в Старом Осколе ранее вообще не обновлялось. Из‑за этого муниципалитет стал самым проблемным в плане воды во всей области.
По непонятной для меня причине водой и водоотведением в Старом Осколе не занимались совсем. У нас самая большая проблема с этим сейчас именно в Старом Осколе. На втором месте Губкин, и только на третьем Белгород. Помогать, конечно же, будем. Забрав водоканал Старого Оскола в областную собственность, мы взяли эту ответственность на себя. Хотя, повторюсь, другие люди сделали всё, чтобы воды в Старом Осколе не было.
Вячеслав Гладков