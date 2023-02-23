Белгородцы смогут купить онлайн более 900 рецептурных препаратов

Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
Modified Сегодня, 07:26
Updated Сегодня, 07:26
Эксперимент по дистанционной продаже рецептурных препаратов стартует с 1 марта 2023 года в Москве, в Московской и Белгородской областях. Итоговый список лекарств, которые можно будет купить, не выходя из дома, опубликовал Минздрав РФ. В него вошли 904 позиции. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Наименования лекарств перечислены в списке на более чем 70 страницах. Среди них — отхаркивающий муколитик «Амброксол», антибиотики «Азитромицин» и «Амоксициллин», средство от эпилепсии «Вальпроевая кислота», лекарство для лечения эректильной дисфункции «Варденафил».
Также в список вошли «Варениклин» — для лечения никотиновой зависимости, капсулы и раствор для лечения угревой сыпи «Изотретиноин», противогрибковое средство «Нистатин», диуретик в таблетках «Фуросемид» и множество других лекарств. Закрывает огромный список противовирусный препарат против ВИЧ-инфекции «Эфавиренз».
Эксперимент будет действовать три года — до 1 марта 2026 года.