Белгородцы смогут купить онлайн более 900 рецептурных препаратов

Эксперимент по дистанционной продаже рецептурных препаратов стартует с 1 марта 2023 года в Москве, в Московской и Белгородской областях. Итоговый список лекарств, которые можно будет купить, не выходя из дома, опубликовал Минздрав РФ. В него вошли 904 позиции. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.