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Белгородцы смогут купить онлайн более 900 рецептурных препаратов

23 февраля 2023, 07:24
Фото: 1MI
С 1 марта в Белгородской области можно будет покупать лекарства онлайн с доставкой на дом. Итоговый перечень рецептурных препаратов опубликовал Минздрав РФ.

Эксперимент по дистанционной продаже рецептурных препаратов стартует с 1 марта 2023 года в Москве, в Московской и Белгородской областях. Итоговый список лекарств, которые можно будет купить, не выходя из дома, опубликовал Минздрав РФ. В него вошли 904 позиции. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Наименования лекарств перечислены в списке на более чем 70 страницах. Среди них — отхаркивающий муколитик «Амброксол», антибиотики «Азитромицин» и «Амоксициллин», средство от эпилепсии «Вальпроевая кислота», лекарство для лечения эректильной дисфункции «Варденафил».

Также в список вошли «Варениклин» — для лечения никотиновой зависимости, капсулы и раствор для лечения угревой сыпи «Изотретиноин», противогрибковое средство «Нистатин», диуретик в таблетках «Фуросемид» и множество других лекарств. Закрывает огромный список противовирусный препарат против ВИЧ-инфекции «Эфавиренз».

Эксперимент будет действовать три года — до 1 марта 2026 года.

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#Кристина Семенчук#Минздрав#Онлайн-продажа#Лекарства#Общество#Белгородская область
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