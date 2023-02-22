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За 2022 год в Белгородской области наградили 140 сотрудников МЧС

22 февраля 2023, 12:10
Фото: 1MI
Работники ведомства получили государственные и ведомственные награды. Об этом «Бел.Ру» сообщили в областном управлении МЧС.
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МЧС

На прошлой неделе стало известно, что белгородское управление МЧС признали лучшим в стране. Соответствующий вымпел руководителю регионального ведомства Сергею Потапову вручил министр Александр Куренков.

Журналисты «Бел.Ру» направили в областное ведомство запрос и узнали, что в 2022 году государственными и ведомственными наградами были награждены 140 сотрудников управления МЧС по Белгородской области. Однако за какие именно заслуги - неизвестно.

Как отметил Куренков, в 2022 году сотрудники МЧС ликвидировали последствия свыше 200 чрезвычайных ситуаций. Что касается регионального ведомства, с февраля 2022 года функционирует в режиме повышенной готовности.

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#Кристина Семенчук#МЧС#Госнаграды#Ведомство#Город#Эксклюзив#Белгородская область
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