За 2022 год в Белгородской области наградили 140 сотрудников МЧС

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:12
Updated Сегодня, 12:12
На прошлой неделе стало известно, что белгородское управление МЧС признали лучшим в стране. Соответствующий вымпел руководителю регионального ведомства Сергею Потапову вручил министр Александр Куренков.
Журналисты «Бел.Ру» направили в областное ведомство запрос и узнали, что в 2022 году государственными и ведомственными наградами были награждены 140 сотрудников управления МЧС по Белгородской области. Однако за какие именно заслуги - неизвестно.
Как отметил Куренков, в 2022 году сотрудники МЧС ликвидировали последствия свыше 200 чрезвычайных ситуаций. Что касается регионального ведомства, с февраля 2022 года функционирует в режиме повышенной готовности.