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Posted Сегодня, 19:39

Published Сегодня, 19:39

Modified Сегодня, 19:41

Updated Сегодня, 19:41

Выдадут ли уроженцам ЛНР жилищный сертификат в Белгородской области?

22 февраля 2023, 19:39
Фото: 1MI
Сертификаты на жильё выдают жителям Херсонской области. Получат ли жители ЛНР такие сертификаты, ответил губернатор в вечернем эфире.
Сюжет
Жилье

Белгородцы рассказали главе региона Вячеславу Гладкову, что недавно привезли в область своего дедушку из Лисичанска, ЛНР. Но проживать пенсионеру негде, так как родственники живут в однокомнатной квартире — все шесть человек. Ходить он не может — инвалид. Поэтому белгородка уточнила у губернатора, не выдадут ли ему сертификат на жильё как жителю ЛНР.

Глава региона сообщил, что сможет помочь только с улучшением жилищных условий.

На федеральном уровне принято решение о предоставлении сертификатов только жителям Херсонской области. Я Вам не подскажу, куда обратиться, потому что такой господдержки нет. Предоставить жильё из областного бюджета тоже не можем, потому что сейчас сложная ситуация в восстановлении жилья. Попробуйте подойти к главе вашего населённого пункта, попробуем помочь в улучшении жилья.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, что в 15 населённых пунктах Белгородской области объявлен режим ЧС. Многие дома были разрушены при обстрелах, поэтому президент страны выделил региону 9,4 млрд рублей на восстановление жилья. 

Какие повреждённые при обстреле белгородские дома восстановят за 9,4 млрд рублей?
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#Александра Склярова#Жилье#Жители ЛНР#Жилищный сертификат#Общество#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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