Выдадут ли уроженцам ЛНР жилищный сертификат в Белгородской области?

Белгородцы рассказали главе региона Вячеславу Гладкову, что недавно привезли в область своего дедушку из Лисичанска, ЛНР. Но проживать пенсионеру негде, так как родственники живут в однокомнатной квартире — все шесть человек. Ходить он не может — инвалид. Поэтому белгородка уточнила у губернатора, не выдадут ли ему сертификат на жильё как жителю ЛНР.