Выдадут ли уроженцам ЛНР жилищный сертификат в Белгородской области?

Posted Сегодня, 19:39
Published Сегодня, 19:39
Modified Сегодня, 19:41
Updated Сегодня, 19:41
Белгородцы рассказали главе региона Вячеславу Гладкову, что недавно привезли в область своего дедушку из Лисичанска, ЛНР. Но проживать пенсионеру негде, так как родственники живут в однокомнатной квартире — все шесть человек. Ходить он не может — инвалид. Поэтому белгородка уточнила у губернатора, не выдадут ли ему сертификат на жильё как жителю ЛНР.
Глава региона сообщил, что сможет помочь только с улучшением жилищных условий.
На федеральном уровне принято решение о предоставлении сертификатов только жителям Херсонской области. Я Вам не подскажу, куда обратиться, потому что такой господдержки нет. Предоставить жильё из областного бюджета тоже не можем, потому что сейчас сложная ситуация в восстановлении жилья. Попробуйте подойти к главе вашего населённого пункта, попробуем помочь в улучшении жилья.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, что в 15 населённых пунктах Белгородской области объявлен режим ЧС. Многие дома были разрушены при обстрелах, поэтому президент страны выделил региону 9,4 млрд рублей на восстановление жилья.