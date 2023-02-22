Вячеслав Гладков прокомментировал подготовку автобусов к эвакуации людей

Posted Сегодня, 17:32
Published Сегодня, 17:32
Modified Сегодня, 17:34
Updated Сегодня, 17:34
В вечернем прямом эфире к главе региона с вопросом обратилась белгородка: «Правда ли, что в области готовят автобусы для эвакуации людей?».
Губернатор объяснил, что в регионе готовятся к разному развитию событий. В том числе к предоставлению автобусов на случай эвакуации. Такой регламент используется в рамках работы приграничного региона.
Регламент подготовки и доставки автобусов большой и средней вместимости у нас действует год, в этом ничего нового нет. У нас уже были случаи, когда мы по 150 автобусов предоставляли по запросу. Мы контролируем готовность к изменению ситуации и в худшую и в лучшую сторону. Не переживайте, никаких новых событий не происходит. Это наша повседневная работа, которая продолжается уже второй год.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области