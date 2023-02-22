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Posted Сегодня, 17:32

Published Сегодня, 17:32

Modified Сегодня, 17:34

Updated Сегодня, 17:34

Вячеслав Гладков прокомментировал подготовку автобусов к эвакуации людей

22 февраля 2023, 17:32
Фото: 1MI
По его словам, переживать не о чем — эта работа проводится в регионе уже второй год.

В вечернем прямом эфире к главе региона с вопросом обратилась белгородка: «Правда ли, что в области готовят автобусы для эвакуации людей?».

Губернатор объяснил, что в регионе готовятся к разному развитию событий. В том числе к предоставлению автобусов на случай эвакуации. Такой регламент используется в рамках работы приграничного региона.

Регламент подготовки и доставки автобусов большой и средней вместимости у нас действует год, в этом ничего нового нет. У нас уже были случаи, когда мы по 150 автобусов предоставляли по запросу. Мы контролируем готовность к изменению ситуации и в худшую и в лучшую сторону. Не переживайте, никаких новых событий не происходит. Это наша повседневная работа, которая продолжается уже второй год.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
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#Александра Склярова#Эвакуация людей#Автобусы#Общество#СВО#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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