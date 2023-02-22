Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:29

Published Сегодня, 12:29

Modified Сегодня, 12:48

Updated Сегодня, 12:48

ВСУ вновь открыли огонь по населённым пунктам в белгородском приграничье

22 февраля 2023, 12:29
Фото: Bel.ru
Под обстрел попали Первое Цепляево и Новая Таволжанка. Жителей просят срочно пройти в укрытия.
Сюжет
Обстрел

Шебекинский горокруг снова под огнём. ВСУ обстреливают село Первое Цепляево. Жители получили соответствующую СМС-рассылку от РСЧС. Людей просят срочно пройти в укрытия.

Дополнение. Спустя время сообщения от РСЧС получили жители Новой Таволжанки. Подробностей пока нет.

22 февраля при обстреле Шебекино пострадали два человека. Первый находится в крайне тяжёлом состоянии. Второй пострадавший получил контузию. Его состояние — средней степени тяжести.

20 февраля ВСУ обстреляли Белгородскую область не менее шести раз. Под огнём были Новая Таволжанка, хутор Панков и Вознесеновка в Шебекинском горокруге, посёлок Прилесье в Краснояружском районе.

Число пострадавших при обстреле Шебекино увеличилось до двух
Узнать подробнее
Читайте также:
При повторном обстреле Шебекино снаряды попали в ТЦ, есть пострадавшийСнаряды попали по частному сектору при обстреле Шебекино в Белгородской области«Добрая была»: белгородцы рассказали о погибшей при обстреле девочке
#Наталья Корявых#Обстрел ВСУ#Приграничье#Спецоперация#Происшествия#Обстрел#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Первое Цепляево
Подпишитесь
Новый обстрел под Белгородом: три дома пострадали, а в Шебекино — проблемы с водой
Сегодня, 13:31
После скандального ухода Тарасенко в Вейделевском районе назначили нового главу
Сегодня, 11:51
Снаряды попали по частному сектору при обстреле Шебекино в Белгородской области
Сегодня, 09:32
Третий человек пострадал при обстреле Шебекино
Сегодня, 15:15
При повторном обстреле Шебекино снаряды попали в ТЦ, есть пострадавший
Сегодня, 10:28
Белгородцев испугало фейковое сообщение по радио о воздушной тревоге
Сегодня, 06:45