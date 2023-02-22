ВСУ вновь открыли огонь по населённым пунктам в белгородском приграничье

Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
Шебекинский горокруг снова под огнём. ВСУ обстреливают село Первое Цепляево. Жители получили соответствующую СМС-рассылку от РСЧС. Людей просят срочно пройти в укрытия.
Дополнение. Спустя время сообщения от РСЧС получили жители Новой Таволжанки. Подробностей пока нет.
22 февраля при обстреле Шебекино пострадали два человека. Первый находится в крайне тяжёлом состоянии. Второй пострадавший получил контузию. Его состояние — средней степени тяжести.
20 февраля ВСУ обстреляли Белгородскую область не менее шести раз. Под огнём были Новая Таволжанка, хутор Панков и Вознесеновка в Шебекинском горокруге, посёлок Прилесье в Краснояружском районе.