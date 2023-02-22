ВКонтакте поддержит самозанятых

С кабинетом выплат создателям контента будет проще взаимодействовать с площадкой — и удобно выводить заработок на карты российских банков или расчётный счёт. Есть и другие преимущества: юридические лица и ИП смогут заключить договор напрямую со ВКонтакте, а самозанятые — автоматически декларировать доход в ФНС. Владельцы сообществ также смогут анализировать эффективность разных инструментов монетизации в сообществе с помощью статистики в быстром доступе.