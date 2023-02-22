В РЭО нашли новый способ переработки пищевых отходов

Posted Сегодня, 15:53
Published Сегодня, 15:53
Modified Сегодня, 15:53
Updated Сегодня, 15:53
Выяснилось, что непригодные в пищу рыба, морепродукты, мясо, молоко, зерновые и плодоовощные могут использоваться для изготовления комбикормового сырья. Подобный метод позволит в два раза уменьшить объемы полигонных захоронений отходов. Существование предпосылок для развития данного направления очевидно еще и потому, что в структуре производства комбикормов по ряду позиций российская промышленность почти полностью зависит от импортных поставок.Об этом пишет inkazan.ru.
Гендиректор РЭО Денис Буцаев отметил, что для развития экономики замкнутого цикла в России требуется тщательно исследовать все удачные практики возвращения товаров и продукции в оборот. Органика и продукты с истекающим сроком годности, которые накапливаются в ретейле и на предприятиях общепита, по словам Буцаева, могут возвращаться в хозяйственный оборот в виде кормов для животных. На сегодня доля применения пищевых отходов при изготовлении вторичного сырья составляет не более 10%. Захоронение подобных отходов крайне отрицательно влияет на состояние окружающей среды и на здоровье населения, способствует загрязнению почв, воздуха, воды. Переработка пищевых отходов будет способствовать решению важной задачи в сфере народного хозяйства, подвел итог Денис Буцаев.
Соответствующее исследование проводили при содействии Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова.
По итогам данного исследования специалисты сделали вывод о том, что применение пищевых отходов в современном кормопроизводстве обеспечивает возможность глубокой переработки пищевых продуктов растительного и животного происхождения. Это уменьшит себестоимость производства основного продукта, а также увеличит ассортимент отечественной кормовой базы.
Директор по устойчивому развитию РЭО Игорь Забралов рассказал, что используемые при исследовании методы технологической обработки и утилизации позволяют сохранить питательную ценность будущего корма, сконцентрировать отдельные полезные компоненты, понизить уровень микробиологических показателей, повысить паразитарную чистоту и потенциал к длительному хранению переработанных продуктов, добавил он.
Сейчас РЭО возводит восемь экотехнопарков. На их базе планируется организовывать предприятия, где будет возможным прием на переработку пищевых отходов с последующим выпуском полезного сырьевого продукта. В настоящее время проводятся переговоры с ретейлом о поставках пищевой продукции с истекшим сроком годности.