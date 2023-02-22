В РЭО нашли новый способ переработки пищевых отходов

Гендиректор РЭО Денис Буцаев отметил, что для развития экономики замкнутого цикла в России требуется тщательно исследовать все удачные практики возвращения товаров и продукции в оборот. Органика и продукты с истекающим сроком годности, которые накапливаются в ретейле и на предприятиях общепита, по словам Буцаева, могут возвращаться в хозяйственный оборот в виде кормов для животных. На сегодня доля применения пищевых отходов при изготовлении вторичного сырья составляет не более 10%. Захоронение подобных отходов крайне отрицательно влияет на состояние окружающей среды и на здоровье населения, способствует загрязнению почв, воздуха, воды. Переработка пищевых отходов будет способствовать решению важной задачи в сфере народного хозяйства, подвел итог Денис Буцаев.