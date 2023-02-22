Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:44

Published Сегодня, 14:44

Modified Сегодня, 14:46

Updated Сегодня, 14:46

В поджоге общежития с семью погибшими в центре Москвы подозревают белгородца

22 февраля 2023, 14:44
Фото: 1MI
Происшествие случилось 21 февраля. При пожаре в общежитии погибли семь человек, двое из них — дети. В поджоге помещений подозревают уроженца Белгородской области, сообщили в федеральном СК.

21 февраля загорелось общежитие на улице Международной в Москве. Пожар произошёл на пятом этаже здания. Погибли семь человек, двое из них — малолетние дети.

В совершении преступления подозревают уроженца Белгородской области. По предварительным данным, мужчина совершил поджог помещений на пятом этаже. Причиной стали неприязненные отношения к жителям.

Белгородца задержали. Его скоро должны доставить в подразделение столичного СК для проведения следственных действий.

Известно, что уголовное дело расследуют по статьям за убийство двух или более лиц, совершённое общеопасным способом (п. п. «а», «в», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ), умышленное уничтожение или повреждение имущества общеопасным способом (ч. 2 ст. 167 УК РФ), выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёекшие по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

За подготовку к поджогу военкомата троим парням грозит до 20 лет тюрьмы
Узнать подробнее
Читайте также:
Полиция Белгорода возбудила уголовное дело за поджог военкомата летом 2022 годаБелгородца подозревают в поджоге авто начальника наркоотдела в Санкт-ПетербургеВ Белгородской области из-за поджога сгорели три машины одного хозяина
#Инна Рогова#Поджог#Общежитие#Гибель#Ск#Следственный комитет#Задержание#Происшествия#Белгород#Белгородская область#Москва
Подпишитесь
Новый обстрел под Белгородом: три дома пострадали, а в Шебекино — проблемы с водой
Сегодня, 13:31
После скандального ухода Тарасенко в Вейделевском районе назначили нового главу
Сегодня, 11:51
Снаряды попали по частному сектору при обстреле Шебекино в Белгородской области
Сегодня, 09:32
Третий человек пострадал при обстреле Шебекино
Сегодня, 15:15
При повторном обстреле Шебекино снаряды попали в ТЦ, есть пострадавший
Сегодня, 10:28
Белгородцев испугало фейковое сообщение по радио о воздушной тревоге
Сегодня, 06:45