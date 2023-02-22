В поджоге общежития с семью погибшими в центре Москвы подозревают белгородца

Известно, что уголовное дело расследуют по статьям за убийство двух или более лиц, совершённое общеопасным способом (п. п. «а», «в», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ), умышленное уничтожение или повреждение имущества общеопасным способом (ч. 2 ст. 167 УК РФ), выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёекшие по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ).