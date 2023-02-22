В поджоге общежития с семью погибшими в центре Москвы подозревают белгородца

Posted Сегодня, 14:44
Published Сегодня, 14:44
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21 февраля загорелось общежитие на улице Международной в Москве. Пожар произошёл на пятом этаже здания. Погибли семь человек, двое из них — малолетние дети.
В совершении преступления подозревают уроженца Белгородской области. По предварительным данным, мужчина совершил поджог помещений на пятом этаже. Причиной стали неприязненные отношения к жителям.
Белгородца задержали. Его скоро должны доставить в подразделение столичного СК для проведения следственных действий.
Известно, что уголовное дело расследуют по статьям за убийство двух или более лиц, совершённое общеопасным способом (п. п. «а», «в», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ), умышленное уничтожение или повреждение имущества общеопасным способом (ч. 2 ст. 167 УК РФ), выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёекшие по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ).