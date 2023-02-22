В областном правительстве рассказали об открытии школы Джеффа Монсона в Белгороде

Posted Сегодня, 14:41
Published Сегодня, 14:41
Modified Сегодня, 14:43
Updated Сегодня, 14:43
Ранее журналисты «Бел.Ру» посетили Дворец спорта «Салют» в Белгороде, на третьем этаже которого планируют открыть школу Джеффа Монсона. После выхода материала читатели поинтересовались, почему школу нельзя было назвать именем Владимира Воронова — тренера Фёдора Емельяненко или же именем самого Емельяненко.
Ответить на данный вопрос журналисты «Бел.Ру» попросили областное правительство. Нам ответили, что на базе спортивной школы олимпийского резерва № 1 запланировано открытие отделения по спортивной борьбе. Занятия будут проходить во дворце спорта «Салют».
В настоящее время министерство спорта Белгородской области совместно с федерацией спортивной борьбы России рассматривает вопрос об оснащении спортивного зала инвентарём, а «вопрос об открытии „школы Джеффа Монсона“ в настоящий момент прорабатывается».