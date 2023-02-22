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Published Сегодня, 14:41

Modified Сегодня, 14:43

Updated Сегодня, 14:43

В областном правительстве рассказали об открытии школы Джеффа Монсона в Белгороде

22 февраля 2023, 14:41
Фото: Bel.ru
Школу Джеффа Монсона планируют открыть во Дворце спорта «Салют» в областном центре. После появление данной информации горожане поинтересовались, почему власти не выбрали имя отечественного спортсмена. Журналисты «Бел.Ру» отправили официальный запрос в правительство региона.

Ранее журналисты «Бел.Ру» посетили Дворец спорта «Салют» в Белгороде, на третьем этаже которого планируют открыть школу Джеффа Монсона. После выхода материала читатели поинтересовались, почему школу нельзя было назвать именем Владимира Воронова — тренера Фёдора Емельяненко или же именем самого Емельяненко.

Ответить на данный вопрос журналисты «Бел.Ру» попросили областное правительство. Нам ответили, что на базе спортивной школы олимпийского резерва № 1 запланировано открытие отделения по спортивной борьбе. Занятия будут проходить во дворце спорта «Салют».

В настоящее время министерство спорта Белгородской области совместно с федерацией спортивной борьбы России рассматривает вопрос об оснащении спортивного зала инвентарём, а «вопрос об открытии „школы Джеффа Монсона“ в настоящий момент прорабатывается».

 

Во Дворце спорта «Салют» в Белгороде откроют школу Джеффа Монсона
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#Кристина Семенчук#Джефф монсон#Единоборства#Город#Эксклюзив#Новости Белгорода#Белгород
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