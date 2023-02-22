В областном правительстве рассказали об открытии школы Джеффа Монсона в Белгороде

Ранее журналисты «Бел.Ру» посетили Дворец спорта «Салют» в Белгороде, на третьем этаже которого планируют открыть школу Джеффа Монсона. После выхода материала читатели поинтересовались, почему школу нельзя было назвать именем Владимира Воронова — тренера Фёдора Емельяненко или же именем самого Емельяненко.