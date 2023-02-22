В Госдуме единогласно поддержали приостановку участия России в ДСНВ

Договор СНВ-3 в 2010 году подписали экс-президенты России и США Дмитрий Медведев и Барак Обама. Согласно документу, страны договорились о сокращении числа ядерных боезарядов каждой из баллистических ракет. Зимой 2021 года указанное соглашение продлили до 2026 года.