В Госдуме единогласно поддержали приостановку участия России в ДСНВ

Posted Сегодня, 12:07
Published Сегодня, 12:07
Modified Сегодня, 12:09
Updated Сегодня, 12:09
Госдума единогласно одобрила приостановку участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Далее документ направят на рассмотрение в Совет Федерации.
Накануне президент Владимир Путин во время выступления с посланием Федеральному Собранию заявил о приостановке участия Российской Федерации в ДСНВ. За проголосовал 401 депутат — 89,1% от общего состава.
Договор СНВ-3 в 2010 году подписали экс-президенты России и США Дмитрий Медведев и Барак Обама. Согласно документу, страны договорились о сокращении числа ядерных боезарядов каждой из баллистических ракет. Зимой 2021 года указанное соглашение продлили до 2026 года.