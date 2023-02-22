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Posted Сегодня, 12:07

Published Сегодня, 12:07

Modified Сегодня, 12:09

Updated Сегодня, 12:09

В Госдуме единогласно поддержали приостановку участия России в ДСНВ

22 февраля 2023, 12:07
Фото: 1MI
Депутаты одобрили внесённый президентом закон на пленарном заседании 22 февраля, сообщают «Новые известия». Далее документ направят на рассмотрение в Совет Федерации.

Госдума единогласно одобрила приостановку участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Далее документ направят на рассмотрение в Совет Федерации.

Накануне президент Владимир Путин во время выступления с посланием Федеральному Собранию заявил о приостановке участия Российской Федерации в ДСНВ. За проголосовал 401 депутат — 89,1% от общего состава.

Договор СНВ-3 в 2010 году подписали экс-президенты России и США Дмитрий Медведев и Барак Обама. Согласно документу, страны договорились о сокращении числа ядерных боезарядов каждой из баллистических ракет. Зимой 2021 года указанное соглашение продлили до 2026 года.

Россия приостанавливает участие в договоре о сокращении арсеналов ядерного оружия
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