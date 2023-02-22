В Белгородской области стало больше трудовых мигрантов

Posted Сегодня, 07:03
Published Сегодня, 07:03
Modified Сегодня, 07:03
Updated Сегодня, 07:03
В Белгородской области на 22,2% выросло число трудовых мигрантов. Их количество увеличилось на 4,2 тыс. — с 19,5 тыс. в 2021 году до 23,8 тыс. человек в минувшем. При этом удельный вес региона по числу регистраций трудовых мигрантов составил 0,2%.
Прирост в 21,2% продемонстрировала Воронежская область. Ещё выше показатель в Центральном Черноземье был у Липецкой, Курской и Тамбовской областей — 37,9%, 37,1% и 32,6% соответственно. Однако при этом все перечисленные регионы не заняли более 1% по удельному весу мигрантов на российском рынке труда.
В соседних Курской и Воронежской областях количество трудовых мигрантов увеличилось до 30 тыс. и 69,8 тыс. человек соответственно. В Липецкой области их число выросло до 36,9 тыс., а в Тамбовской — почти до 28 тыс. человек.
В исследовании указано, что чаще всего на заработки приезжали граждане Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. Ради заработка в Россию въезжал каждый четвёртый иностранец — 26,6%.