В Белгородской области стало больше трудовых мигрантов

Прирост в 21,2% продемонстрировала Воронежская область. Ещё выше показатель в Центральном Черноземье был у Липецкой, Курской и Тамбовской областей — 37,9%, 37,1% и 32,6% соответственно. Однако при этом все перечисленные регионы не заняли более 1% по удельному весу мигрантов на российском рынке труда.