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Published Сегодня, 07:03

Modified Сегодня, 07:03

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В Белгородской области стало больше трудовых мигрантов

22 февраля 2023, 07:03
Фото: 1MI
Прирост в сравнении с 2021 годом составил 22,2%. В минувшем году в Белгородской области зарегистрировали 23,8 тыс. иностранцев по месту пребывания с целью работы, следует из данных аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.
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Работа

В Белгородской области на 22,2% выросло число трудовых мигрантов. Их количество увеличилось на 4,2 тыс. — с 19,5 тыс. в 2021 году до 23,8 тыс. человек в минувшем. При этом удельный вес региона по числу регистраций трудовых мигрантов составил 0,2%.

Прирост в 21,2% продемонстрировала Воронежская область. Ещё выше показатель в Центральном Черноземье был у Липецкой, Курской и Тамбовской областей — 37,9%, 37,1% и 32,6% соответственно. Однако при этом все перечисленные регионы не заняли более 1% по удельному весу мигрантов на российском рынке труда.

В соседних Курской и Воронежской областях количество трудовых мигрантов увеличилось до 30 тыс. и 69,8 тыс. человек соответственно. В Липецкой области их число выросло до 36,9 тыс., а в Тамбовской — почти до 28 тыс. человек.

В исследовании указано, что чаще всего на заработки приезжали граждане Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. Ради заработка в Россию въезжал каждый четвёртый иностранец — 26,6%.

В России могут появиться адаптационные центры для мигрантов
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Центральное черноземье#Мигранты#Работа#Экономика#Курская область#Воронежская область#Тамбовская область#Липецкая область
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