В Белгороде зафиксирован рост подростковой преступности

Posted Сегодня, 11:08
Published Сегодня, 11:08
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
Во время заседания горсовета областного центра начальник управления МВД России по Белгороду Владислав Копылов сообщил, что в 2022 году в городе зарегистрирован рост подростковой преступности. Особая активность подростков наблюдается в сфере незаконного оборота наркотиков. 86 таких преступлений приходится на долю несовершеннолетних.
Определяющими факторами вовлечения подростков в незаконный оборот наркотиков является желание заработать «лёгкие деньги».
Владислав Копылов
В прошлом году полицейские провели профилактические мероприятия в отношении 600 подростков и 498 неблагополучных родителей. Также, по словам Копылова, некоторые сложности в профработе с подростками вызвал дистанционный формат обучения — был ограничен охват целевой аудитории.
Напомним, что ранее юный белгородец соврал о готовящемся теракте в школе и попал под суд. С ним проведут воспитательную работу. Помимо этого, шутнику ограничили досуг на шесть месяцев. Приговор вступил в силу.