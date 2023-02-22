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Posted Сегодня, 11:08

Published Сегодня, 11:08

Modified Сегодня, 11:10

Updated Сегодня, 11:10

В Белгороде зафиксирован рост подростковой преступности

22 февраля 2023, 11:08
Фото: 1MI
Основная активность несовершеннолетних наблюдается в сфере незаконного оборота наркотиков.

Во время заседания горсовета областного центра начальник управления МВД России по Белгороду Владислав Копылов сообщил, что в 2022 году в городе зарегистрирован рост подростковой преступности. Особая активность подростков наблюдается в сфере незаконного оборота наркотиков. 86 таких преступлений приходится на долю несовершеннолетних.

Определяющими факторами вовлечения подростков в незаконный оборот наркотиков является желание заработать «лёгкие деньги».
Владислав Копылов

В прошлом году полицейские провели профилактические мероприятия в отношении 600 подростков и 498 неблагополучных родителей. Также, по словам Копылова, некоторые сложности в профработе с подростками вызвал дистанционный формат обучения — был ограничен охват целевой аудитории.

Напомним, что ранее юный белгородец соврал о готовящемся теракте в школе и попал под суд. С ним проведут воспитательную работу. Помимо этого, шутнику ограничили досуг на шесть месяцев. Приговор вступил в силу.

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#Алина Харина#Подростки#Преступность#Незаконный оборот наркотиков#Общество#Новости Белгорода#Белгород
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