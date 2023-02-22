В Белгороде в 2022 году произошло 11 ДТП по вине водителей автобусов

Отметим, что всего в прошлом году было выявлено 49 тыс. правонарушений на дорогах города. К административной ответственности за вождение в состоянии алкогольного опьянения привлечены 598 водителей. За повторное вождение в состоянии алкогольного опьянения было возбуждено 79 уголовных дел в отношении водителей.