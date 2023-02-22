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Published Сегодня, 10:25

Modified Сегодня, 10:27

Updated Сегодня, 10:27

В Белгороде в 2022 году произошло 11 ДТП по вине водителей автобусов

22 февраля 2023, 10:25
Фото: 1MI
В результате аварий 14 человек получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщил во время заседания горсовета начальник МВД России по Белгороду Владислав Копылов.

По словам Владислава Копылова, в минувшем году в Белгороде произошло 11 ДТП по вине водителей общественного транспорта. 14 человек получили травмы различной степени тяжести.

К административной ответственности за нарушения организации пассажирских перевозок  привлечены водители 965 автобусов, а также 283 должностных лица. Также были составлены протоколы в отношении юридических лиц, позволивших выпуск транспорта без соответствующих разрешений.

Отметим, что всего в прошлом году было выявлено 49 тыс. правонарушений на дорогах города. К административной ответственности за вождение в состоянии алкогольного опьянения привлечены 598 водителей. За повторное вождение в состоянии алкогольного опьянения было возбуждено 79 уголовных дел в отношении водителей.

Напомним, что утром 21 февраля в Белгороде водитель автобуса подрался с другим участником дорожного движения.

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#Алина Харина#Общество#Водитель#Автобус#Новости Белгорода#Белгород
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