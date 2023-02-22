В Белгороде в 2022 году произошло 11 ДТП по вине водителей автобусов

Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
По словам Владислава Копылова, в минувшем году в Белгороде произошло 11 ДТП по вине водителей общественного транспорта. 14 человек получили травмы различной степени тяжести.
К административной ответственности за нарушения организации пассажирских перевозок привлечены водители 965 автобусов, а также 283 должностных лица. Также были составлены протоколы в отношении юридических лиц, позволивших выпуск транспорта без соответствующих разрешений.
Отметим, что всего в прошлом году было выявлено 49 тыс. правонарушений на дорогах города. К административной ответственности за вождение в состоянии алкогольного опьянения привлечены 598 водителей. За повторное вождение в состоянии алкогольного опьянения было возбуждено 79 уголовных дел в отношении водителей.
Напомним, что утром 21 февраля в Белгороде водитель автобуса подрался с другим участником дорожного движения.