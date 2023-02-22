В Белгороде утвердили новые удостоверения депутатов и их помощников

Posted Сегодня, 14:37
Published Сегодня, 14:37
Modified Сегодня, 14:39
Updated Сегодня, 14:39
Во время сессии горсовета было принято решение изменить порядок оформления и выдачи удостоверений депутатам и их помощникам. Также был утверждён новый образец удостоверений, форма журналов о выдаче документов и нагрудных знаков депутатам седьмого и последующих созывов.
Кроме того, утвердили порядок изготовления, оформления и замены удостоверений.
Напомним, что в декабре прошлого года депутатом горсовета Белгорода стал Николай Бутов, замдиректора гимназии № 3. Он получил мандат Татьяны Незнамовой, которая в ноябре сложила полномочия по собственному желанию.