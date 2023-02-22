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Published Сегодня, 14:37

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Updated Сегодня, 14:39

В Белгороде утвердили новые удостоверения депутатов и их помощников

22 февраля 2023, 14:37
Фото: 1MI
Соответствующее решение было принято в ходе заседания горсовета 21 февраля.

Во время сессии горсовета было принято решение изменить порядок оформления и выдачи удостоверений депутатам и их помощникам. Также был утверждён новый образец удостоверений, форма журналов о выдаче документов и нагрудных знаков депутатам седьмого и последующих созывов.

Кроме того, утвердили порядок изготовления, оформления и замены удостоверений.

Напомним, что в декабре прошлого года депутатом горсовета Белгорода стал Николай Бутов, замдиректора гимназии № 3. Он получил мандат Татьяны Незнамовой, которая в ноябре сложила полномочия по собственному желанию.

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#Депутаты#Горсовет#Общество#Новости Белгорода#Белгород#Алина Харина
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