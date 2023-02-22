В Белгороде пройдёт бесплатный тренинг-интенсив «Новый ты»

Posted Сегодня, 10:01
Published Сегодня, 10:01
Modified Сегодня, 10:03
Updated Сегодня, 10:03
Он пройдёт уже в это воскресенье, 26 февраля, в дискозале областного Центра молодёжных инициатив. Участников ждёт серия бесплатных тренингов и мастер-классов. В программе три блока: знакомство, арт-рефлексия и мастер-класс по раскрепощению тела с помощью танца и пластики от руководителя студии современного танца DANCE ХАОС Ксении Медведевой.
«Мы готовимся к весеннему Международному молодёжному семинару „Новое поколение“, который пройдёт в апреле, и нам очень хочется, чтобы как можно больше людей узнали о нём, и смогли проникнуться его атмосферой уже сегодня. Так родилась идея провести интенсив „Новый ты“ для всех желающих, в рамках подготовки к семинару. Мы уверены, что он поможет участникам открыть новые грани своей личности и станет отличным толчком для самореализации и развития в будущем, а нам он подарит достойных ребят, которые в будущем станут участниками новопоколенских семинаров» — рассказывает председатель БРОО «Новое поколение» Дмитрий Тупейко.
Регистрация участников на интенсив «Новый ты» уже открыта. Чтобы поучаствовать, нужно написать фамилию, имя, возраст и номер телефона в комментариях к посту.
Начало в 16:00. Больше информации можно найти в официальной группе события во «ВКонтакте».
Отметим, что проект «Новый ты» активисты «Нового поколения» реализуют с 2018 года. За это время участниками тренингов и мастер-классов «Новый ты» стали более 1100 человек. В формате интенсива проект реализуется впервые.