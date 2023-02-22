В Белгороде пройдёт бесплатный тренинг-интенсив «Новый ты»

«Мы готовимся к весеннему Международному молодёжному семинару „Новое поколение“, который пройдёт в апреле, и нам очень хочется, чтобы как можно больше людей узнали о нём, и смогли проникнуться его атмосферой уже сегодня. Так родилась идея провести интенсив „Новый ты“ для всех желающих, в рамках подготовки к семинару. Мы уверены, что он поможет участникам открыть новые грани своей личности и станет отличным толчком для самореализации и развития в будущем, а нам он подарит достойных ребят, которые в будущем станут участниками новопоколенских семинаров» — рассказывает председатель БРОО «Новое поколение» Дмитрий Тупейко.