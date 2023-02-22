Установка строительных площадок в Белгороде обойдётся в 46 рублей за «квадрат»

Posted Сегодня, 14:36
Published Сегодня, 14:36
Modified Сегодня, 14:38
Updated Сегодня, 14:38
Депутаты приняли решение установить плату за установку линий связи, линейно-кабельных сооружений и иных сооружений, для размещения которых не требуется разрешения на строительство. Также плата устанавливается за площадки для размещения строительной техники и грузов, а также за строительные площадки за границами земельного участка, на котором осуществляется строительство.
Величина платы за установку линий связи обойдётся в 51 рубль за 1 кв.м, а за установку строительных площадок — в 46 рублей за 1 кв. м.
Напомним, что в январе в Белгороде подешевел квадратный метр на «вторичке».