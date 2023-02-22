Установка строительных площадок в Белгороде обойдётся в 46 рублей за «квадрат»

Депутаты приняли решение установить плату за установку линий связи, линейно-кабельных сооружений и иных сооружений, для размещения которых не требуется разрешения на строительство. Также плата устанавливается за площадки для размещения строительной техники и грузов, а также за строительные площадки за границами земельного участка, на котором осуществляется строительство.