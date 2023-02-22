Спуститесь в укрытия: ВСУ вновь открыли огонь по Белгородской области

С начала недели ВСУ уже несколько раз открывали огонь по региону. Только в понедельник, 21 февраля, сообщалось как минимум о шести обстрелах. Об опасности предупреждали жителей Новой Таволжанки, Вознесеновки, хутора Панков в Шебекинском горокруга, посёлка Прилесье в Краснояружском районе.