Спуститесь в укрытия: ВСУ вновь открыли огонь по Белгородской области

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
Modified Сегодня, 09:04
Updated Сегодня, 09:04
В полдень 22 февраля под обстрел ВСУ попал город Шебекино. Местные жители получили соответствующую рассылку от РСЧС. Людей просят оставаться в укрытиях. Подробностей о последствиях пока нет.
Отметим, что незадолго до рассылки над Белгородом раздались мощные взрывы. Громкие звуки также слышали жители Белгородского района и Яковлевского горокруга. Информации о последствиях на земле также не поступало.
С начала недели ВСУ уже несколько раз открывали огонь по региону. Только в понедельник, 21 февраля, сообщалось как минимум о шести обстрелах. Об опасности предупреждали жителей Новой Таволжанки, Вознесеновки, хутора Панков в Шебекинском горокруга, посёлка Прилесье в Краснояружском районе.
В Минобороны спустя время заявили, что под Белгородом сбили два реактивных снаряда HIMARS и «Ураган», а также две тактические ракеты «Точка-У».