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Posted Сегодня, 09:02

Published Сегодня, 09:02

Modified Сегодня, 09:04

Updated Сегодня, 09:04

Спуститесь в укрытия: ВСУ вновь открыли огонь по Белгородской области

22 февраля 2023, 09:02
Фото: Bel.ru

Город Шебекино попал под обстрел ВСУ

Предупреждения разослали местным жителям. Подробностей пока нет. Вместе с тем ранее в регионе раздалось несколько мощных взрывов.
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Обстрел

В полдень 22 февраля под обстрел ВСУ попал город Шебекино. Местные жители получили соответствующую рассылку от РСЧС. Людей просят оставаться в укрытиях. Подробностей о последствиях пока нет.

Отметим, что незадолго до рассылки над Белгородом раздались мощные взрывы. Громкие звуки также слышали жители Белгородского района и Яковлевского горокруга. Информации о последствиях на земле также не поступало.

С начала недели ВСУ уже несколько раз открывали огонь по региону. Только в понедельник, 21 февраля, сообщалось как минимум о шести обстрелах. Об опасности предупреждали жителей Новой Таволжанки, Вознесеновки, хутора Панков в Шебекинском горокруга, посёлка Прилесье в Краснояружском районе. 

В Минобороны спустя время заявили, что под Белгородом сбили два реактивных снаряда HIMARS и «Ураган», а также две тактические ракеты «Точка-У».

Над Белгородом прогремели мощные взрывы
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#Обстрел ВСУ#Смс#РСЧС#Происшествия#Спецоперация#Обстрел#СВО#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Шебекино#Инна Рогова
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