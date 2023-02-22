Специалисты Белгородэнерго стали лауреатами конкурса «Инженер года-2022»

Ведущий инженер отдела разработки оперативной документации Центра управления сетями Наталья Найдукова принимала активное участие в разработке инструкций по предупреждению и ликвидации аварий на участках сети с внедренными элементами распределенной автоматизации. В прошлом году была задействована в работах по подготовке оперативно-технологической документации для новой подстанции «Бирюч», построенной в Красногвардейском районе области.