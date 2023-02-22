Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:28

Published Сегодня, 08:28

Modified Сегодня, 08:31

Updated Сегодня, 08:31

Специалисты Белгородэнерго стали лауреатами конкурса «Инженер года-2022»

22 февраля 2023, 08:28
Фото: филиал «Россети Центр» — «Белгородэнерго»
Молодые инженеры филиала «Россети Центр» — «Белгородэнерго» Евгения Гарькавая и Наталья Найдуковавошли в число лауреатов XXIII Всероссийского конкурса «Инженер года-2022».
Сюжет
Конкурс

Евгения Гарькавая работает в отделе эксплуатации автоматизированных систем диспетчерского управления. Занимается процессами автоматизации, управляемости и наблюдаемости электросетевых объектов Белгородской области.

Инженер участвовала в создании CIM-модели сети 6-750 кВ филиала Белгородэнерго, связавшей все оперативные и вычислительные комплексы в единую цифровую информационную модель сети; в запуске и тестировании специализированных информационных систем «Цифровой электромонтер», «Оценка состояния». Является инициатором работ по замене бумажного оперативного журнала на электронный, автором инновационных и рационализаторских предложений, существенно повысивших производительность труда энергетиков.

Фото: филиал «Россети Центр» — «Белгородэнерго»

Ведущий инженер отдела разработки оперативной документации Центра управления сетями Наталья Найдукова принимала активное участие в разработке инструкций по предупреждению и ликвидации аварий на участках сети с внедренными элементами распределенной автоматизации. В прошлом году была задействована в работах по подготовке оперативно-технологической документации для новой подстанции «Бирюч», построенной в Красногвардейском районе области.

Всероссийский конкурс «Инженер года» проводится с 2001 года с целью популяризации технических специальностей, распространения передовых достижений и решения проблемы дефицита инженеров на рынке труда.

«Лауреатами этого престижного конкурса становятся настоящие профессионалы, люди с активной жизненной позицией, постоянно повышающие свою профессиональную квалификацию. Очень показательно, что в 2022 году в число лауреатов вошли молодые инженеры, — отметил и. о. заместителя генерального директора — директора филиала „Россети Центр“ — „Белгородэнерго“ Антон Герасимов. — Благодаря таким специалистам в коллективе формируется институт наставничества, подрастает молодая смена энергетиков, способных решать самые сложные задачи».

Читайте также:
В Белгородэнерго стартовал проект «Экотранспорт»Белгородэнерго обеспечило дополнительной мощностью завод сыров в ПрохоровкеБелгородэнерго обеспечило электроснабжение индивидуальных домов для многодетных семей
#Кристина Семенчук#Филиал «Россети Центр Белгородэнерго»#Работники#Конкурс#Город#Белгородская область
Подпишитесь
Число пострадавших при обстреле Шебекино увеличилось до двух
Сегодня, 11:27
Снаряды попали по частному сектору при обстреле Шебекино в Белгородской области
Сегодня, 09:32
БНР, голуби-террористы и мэр в плену: самые нелепые фейки о Белгороде за год СВО
Сегодня, 05:43
При повторном обстреле Шебекино снаряды попали в ТЦ, есть пострадавший
Сегодня, 10:28
Белгородцев испугало фейковое сообщение по радио о воздушной тревоге
Сегодня, 06:45