Союз российских пивоваров предложил пресечь практику производства пива за три дня

В ответ на это представители транснациональных компаний выступили с протестом, сообщив, что соблюдают необходимые сроки производственных процессов. Однако, Председатель Совета Союза Российских производителей пиво-безалкогольной продукции Даниил Бриман в своем официальном письме уточняет, что недавно руководитель AB InBev Efes рассказал представителям индустрии на общем совещании, что Stella Artois и «Велкопоповицкий козел» производится по технологии ускоренного пивоварения - за три дня, в то время как в стране нормативным периодом брожения и стабилизации пива считают срок от 6,5 до 18 суток.