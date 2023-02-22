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Союз российских пивоваров предложил пресечь практику производства пива за три дня

22 февраля 2023, 09:32
Фото: PxHere
Союз российских пивоваров обратился в Росалкогольрегулирование с предложением ввести повышенный акциз на «пиво», произведенное за три дня, а также закрепить за такой категорией название «слабоалкогольный зерновой напиток», пишет «Коммерсантъ».

В издании сообщили, что 20 февраля Союз российских пивоваров (СРП) обратился к руководителю Росалкогольрегулирования Игорю Алешину с призывом ужесточить правила оборота пивной продукции, производимой по технологиям ускоренного пивоварения. В своем письме председатель Совета Союза пивоваров Даниил Бриман настаивает, что некоторые транснациональные компании используют для производства пива генетически модифицированные ферменты и катализаторы брожения, что в разы удешевляет производство и увеличивает объем выпускаемых напитков. 

«Пиво, произведенное по классической технологии, никогда не сможет находиться в одном ценовом сегменте с «пивом», сделанным за три дня», – сказано в обращении. 

По мнению СРП, это является основной причиной демпинга на отечественном рынке, так как напиток, произведенный за три дня по умолчанию дешевле пива, изготовленного по классической технологии естественного брожения. В связи с этим Союз российских пивоваров предлагает переквалифицировать «трехдневное пиво» в собственную категорию – «слабоалкогольный зерновой напиток» и ввести для нее более высокую акцизную ставку.

В ответ на это представители транснациональных компаний выступили с протестом, сообщив, что соблюдают необходимые сроки производственных процессов. Однако, Председатель Совета Союза Российских производителей пиво-безалкогольной продукции Даниил Бриман в своем официальном письме уточняет, что недавно руководитель AB InBev Efes рассказал представителям индустрии на общем совещании, что Stella Artois и «Велкопоповицкий козел» производится по технологии ускоренного пивоварения - за три дня, в то время как в стране нормативным периодом брожения и стабилизации пива считают срок от 6,5 до 18 суток.

Также член президиума «Опоры России» Алексей Небольсин напомнил, что крупнейшие игроки пивоваренного рынка ранее выражали заинтересованность в снижении содержания солода в продукте, в то время как малые и средние пивовары настаивали на повышении концентрации до 80% (на 30% больше по отношению к действующим нормативам) ради сохранения аутентичности напитка.

Представители индустрии со стороны СРП уверены, что внедрение предложенной инициативы не только положительно скажется на оздоровлении рынка и имидже пива как продукта, но также, по словам представителей МПБК «Очаково», позволит конечному потребителю получать наиболее полную и достоверную информацию о приобретенном слабоалкогольном напитке. 

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