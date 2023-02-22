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Updated Сегодня, 06:07

Состоящий на учёте в центре психиатрии белгородец «заминировал» здание из-за обиды

22 февраля 2023, 06:07
Фото: 1MI
Житель Старого Оскола обиделся на работников медцентра, которые отказались его туда везти. Как сообщили в местном суде, мужчина отомстил медикам, заявив о ложном минировании.

Сотрудница Старооскольского центра специализированной медицинской помощи психиатрии и психиатрии-наркологии рассказала, что в сентябре прошлого года в больницу позвонил мужчина и заявил: «Мы вас заминировали!» Когда женщина поинтересовалась, что им делать дальше, звонивший приказал бежать.

Потом был ещё один звонок, и тот же человек сказал: «Я заминировал всех, приду всех порежу!» Тогда сотрудница позвонила в 112. На место приехали спецслужбы. Персонал и пациентов эвакуировали.

Полицейские нашли звонившего. Им оказался 44-летний местный житель. В тот день он был нетрезв и решил таким странным способом отомстить медикам за то, что они отказались его забирать в центр медпомощи. Выяснилось, что мужчина состоит на учёте в указанном учреждении в связи со злоупотреблением алкоголем.

Действия старооскольца квалифицировали по ч. 2 ст. 207 УК РФ — заведомо ложное сообщение об акте терроризма, то есть заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, создающем опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба и наступления иных общественно опасных последствий, совершённое из хулиганских побуждений, в отношении объектов социальной инфраструктуры.

Мужчина добровольно возместил расходы на выезд спецслужб и признал свою вину в суде. Ему назначен штраф.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.

#Ольга Аксёнова#Центр психиатрии#Пьяный#Ложное минирование#Происшествия#Новости Старого Оскола#Белгородская область#Старый Оскол
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