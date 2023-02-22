Состоящий на учёте в центре психиатрии белгородец «заминировал» здание из-за обиды

Полицейские нашли звонившего. Им оказался 44-летний местный житель. В тот день он был нетрезв и решил таким странным способом отомстить медикам за то, что они отказались его забирать в центр медпомощи. Выяснилось, что мужчина состоит на учёте в указанном учреждении в связи со злоупотреблением алкоголем.