Состоящий на учёте в центре психиатрии белгородец «заминировал» здание из-за обиды

Posted Сегодня, 06:07
Published Сегодня, 06:07
Modified Сегодня, 06:07
Updated Сегодня, 06:07
Сотрудница Старооскольского центра специализированной медицинской помощи психиатрии и психиатрии-наркологии рассказала, что в сентябре прошлого года в больницу позвонил мужчина и заявил: «Мы вас заминировали!» Когда женщина поинтересовалась, что им делать дальше, звонивший приказал бежать.
Потом был ещё один звонок, и тот же человек сказал: «Я заминировал всех, приду всех порежу!» Тогда сотрудница позвонила в 112. На место приехали спецслужбы. Персонал и пациентов эвакуировали.
Полицейские нашли звонившего. Им оказался 44-летний местный житель. В тот день он был нетрезв и решил таким странным способом отомстить медикам за то, что они отказались его забирать в центр медпомощи. Выяснилось, что мужчина состоит на учёте в указанном учреждении в связи со злоупотреблением алкоголем.
Действия старооскольца квалифицировали по ч. 2 ст. 207 УК РФ — заведомо ложное сообщение об акте терроризма, то есть заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, создающем опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба и наступления иных общественно опасных последствий, совершённое из хулиганских побуждений, в отношении объектов социальной инфраструктуры.
Мужчина добровольно возместил расходы на выезд спецслужб и признал свою вину в суде. Ему назначен штраф.
Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.