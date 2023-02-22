Соборную площадь в Белгороде подготовят к Масленице за 370 тыс. рублей

Posted Сегодня, 11:22
Published Сегодня, 11:22
Modified Сегодня, 11:24
Updated Сегодня, 11:24
Так, речь идёт как минимум о световом и звуковом обеспечении празднования Масленицы, а также об оформлении сцены на Соборной площади в Белгороде. Всё вместе это обойдётся заказчику, МАУ «Дирекция фестивалей Белгорода», в 370 тыс. рублей.
Пока мэрия официально не заявляла, когда, как и где пройдёт в этом году Масленица и пройдёт ли она вообще. Тем не менее, судя по закупкам, традиционные весенние гуляния состояться всё же должны.
Напомним, что в марте прошлого года в Белгороде не было привычного сжигания чучела, очередей за ароматными блинами и хороводов — отделались шашлыком. Подробнее о том, как отмечали фестиваль блинов без блинов — в материале «Бел.Ру».
А пока к празднику готовится мэрия, подготовьтесь и вы: врач из Белгорода рассказала о пользе и вреде блинов.