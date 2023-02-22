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Published Сегодня, 20:25

Modified Сегодня, 20:27

Updated Сегодня, 20:27

Смогут ли эвакуированные белгородцы вернуться в свои дома после окончания СВО?

22 февраля 2023, 20:25
Фото: 1MI
Жители приграничных сёл, где введён режим ЧС, получили новое жильё, но всё равно хотят вернуться в свои дома, как только обстановка в регионе улучшится. Гладков ответил, получится ли такое осуществить.
Сюжет
Жилье

В вечернем прямом эфире «10 вопросов губернатору» жители эвакуированных сёл поинтересовались у главы региона, смогут ли они вернуться в свои дома после улучшения обстановки. Жительница предложила сделать новое, недавно выданное, жильё временным, чтобы потом они смогли вернуться обратно на свои участки. А выданное им жильё перешло бы в муниципальную собственность.

Однако губернатор отметил, что пока такого варианта у белгородцев нет.

Такого варианта нет. Понимаю, что есть переживания за это жильё, но ведь нет никакой гарантии, что жильё останется после окончания СВО. Новое жильё будет передаваться в Вашу собственность, а насчёт старого поговорим отдельно. С ним ещё предстоит разобраться.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, что режим ЧС введён в 15 населённых пунктах области. Президент России Владимир Путин выделял региону 9,4 млрд рублей на восстановление повреждённых при обстреле домов.

Кроме того, эвакуированным жителям начали выдавать новое жильё, которое находится на безопасном расстоянии от границы. Новые квартиры соответствуют размерам старого жилья белгородцев.

Какие повреждённые при обстреле белгородские дома восстановят за 9,4 млрд рублей?
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#Александра Склярова#Жилье#Новое жильё#Эвакуированные#Общество#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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