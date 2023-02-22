Смогут ли эвакуированные белгородцы вернуться в свои дома после окончания СВО?

В вечернем прямом эфире «10 вопросов губернатору» жители эвакуированных сёл поинтересовались у главы региона, смогут ли они вернуться в свои дома после улучшения обстановки. Жительница предложила сделать новое, недавно выданное, жильё временным, чтобы потом они смогли вернуться обратно на свои участки. А выданное им жильё перешло бы в муниципальную собственность.