Смогут ли эвакуированные белгородцы вернуться в свои дома после окончания СВО?

Posted Сегодня, 20:25
Published Сегодня, 20:25
Modified Сегодня, 20:27
Updated Сегодня, 20:27
В вечернем прямом эфире «10 вопросов губернатору» жители эвакуированных сёл поинтересовались у главы региона, смогут ли они вернуться в свои дома после улучшения обстановки. Жительница предложила сделать новое, недавно выданное, жильё временным, чтобы потом они смогли вернуться обратно на свои участки. А выданное им жильё перешло бы в муниципальную собственность.
Однако губернатор отметил, что пока такого варианта у белгородцев нет.
Такого варианта нет. Понимаю, что есть переживания за это жильё, но ведь нет никакой гарантии, что жильё останется после окончания СВО. Новое жильё будет передаваться в Вашу собственность, а насчёт старого поговорим отдельно. С ним ещё предстоит разобраться.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, что режим ЧС введён в 15 населённых пунктах области. Президент России Владимир Путин выделял региону 9,4 млрд рублей на восстановление повреждённых при обстреле домов.
Кроме того, эвакуированным жителям начали выдавать новое жильё, которое находится на безопасном расстоянии от границы. Новые квартиры соответствуют размерам старого жилья белгородцев.