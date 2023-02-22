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Правительство России окажет помощь белгородскому бизнесу, пострадавшему при обстрелах

22 февраля 2023, 04:46
Фото: 1MI
Уже к концу марта должны начаться «конкретные действия» по оказанию помощи, отметил губернатор.
Сюжет
Бизнес

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отметил в своих соцсетях, что уже к концу марта должен заработать механизм с источниками финансирования для помощи бизнесу. 

Глава региона получил в этом вопросе поддержку президента. Чтобы обсудить найденные варианты помощи, губернатор встретился с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым.

Нашёл полное понимание, выработали ряд конкретных мер. Очень рад, что министр лично погрузился, и вижу огромное желание помочь нашей области. И рассчитываем, что до конца марта конкретные действия, конкретный механизм с источниками финансирования будут приняты на федеральном уровне. Сразу доведём информацию до всех хозяйствующих субъектов и начнём оказание конкретной помощи.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Ранее стало известно, что белгородский бизнес, пострадавший при обстрелах, может получить в помощь 500 млн рублей из федерального центра. Вячеслав Гладков обсуждал этот вопрос с главой Минпромторга РФ Денисом Мантуровым.

На помощь пострадавшему от обстрелов белгородскому бизнесу могут дать 500 млн рублей
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#Александра Склярова#Бизнес#Федеральная помощь#Экономика#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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