Почему белгородскому контрактнику третий месяц не поступает единоразовая выплата?

В прямом эфире «10 вопросов губернатору» к Вячеславу Гладкову обратилась жена добровольца. По её словам, в декабре они написали заявление на единоразовую выплату, положенную участникам СВО. Однако с тех пор заявление так и не одобрили. Кроме того, из-за задержки единоразовой выплаты, задерживают и выплаты на детское питание.