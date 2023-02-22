Почему белгородскому контрактнику третий месяц не поступает единоразовая выплата?

Posted Сегодня, 18:28
Published Сегодня, 18:28
Modified Сегодня, 18:30
Updated Сегодня, 18:30
В прямом эфире «10 вопросов губернатору» к Вячеславу Гладкову обратилась жена добровольца. По её словам, в декабре они написали заявление на единоразовую выплату, положенную участникам СВО. Однако с тех пор заявление так и не одобрили. Кроме того, из-за задержки единоразовой выплаты, задерживают и выплаты на детское питание.
Глава региона объяснил белгородке, что уже полгода выплаты переводят спустя два месяца после поступления добровольца в военную часть.
Ваш муж ушёл добровольцем, а мы единоразовые выплаты переводим в течение двух месяцев после поступления добровольца в военную часть. У нас уже было такое, когда мы перевели выплату, а контрактник спустя две недели ушёл вместе с деньгами. Поэтому мы последние полгода действуем именно в таком режиме.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Губернатор отметил, что мужу белгородки выплата должна поступить уже к концу следующей недели.