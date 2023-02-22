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Posted Сегодня, 18:28

Published Сегодня, 18:28

Modified Сегодня, 18:30

Updated Сегодня, 18:30

Почему белгородскому контрактнику третий месяц не поступает единоразовая выплата?

22 февраля 2023, 18:28
Фото: 1MI
Вячеслав Гладков объяснил, что деньги переводят спустя два месяца после поступления добровольца в военную часть.
Сюжет
СВО

В прямом эфире «10 вопросов губернатору» к Вячеславу Гладкову обратилась жена добровольца. По её словам, в декабре они написали заявление на единоразовую выплату, положенную участникам СВО. Однако с тех пор заявление так и не одобрили. Кроме того, из-за задержки единоразовой выплаты, задерживают и выплаты на детское питание.

Глава региона объяснил белгородке, что уже полгода выплаты переводят спустя два месяца после поступления добровольца в военную часть.

Ваш муж ушёл добровольцем, а мы единоразовые выплаты переводим в течение двух месяцев после поступления добровольца в военную часть. У нас уже было такое, когда мы перевели выплату, а контрактник спустя две недели ушёл вместе с деньгами. Поэтому мы последние полгода действуем именно в таком режиме.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Губернатор отметил, что мужу белгородки выплата должна поступить уже к концу следующей недели.

Какие выплаты полагаются контрактникам в Белгородской области?
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#Александра Склярова#Доброволец#Общество#СВО#Единовременная выплата#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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