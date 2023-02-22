Переезд в Финляндию и то, что способно удивить

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
Многие жители постсоветского пространства воспринимают переезд в другую страну на ПМЖ, как привычное дело. Несмотря на все сложности, такая процедура давно стала менее болезненной, чем ещё пару десятков лет назад.
Как показывает практика, соотечественники отдают предпочтение странам, которые располагаются по соседству — они воспринимаются как что-то близкое и всегда можно без лишних формальностей съездить домой. Именно поэтому жизнь в Финляндии для россиян привлекательна. Только перед столь ответственным решением, как оформление финского ВНЖ, важно рассмотреть опыт других. Благо иммигранты охотно делятся не только впечатлениями, но и своеобразными лайфхаками. А с документом и особенностями статуса, которым он наделяет, можно ознакомиться в статье https://iworld.com/ru/blog/residence-permit-finland.
Существует отдельная категория граждан, которые переезжают в Финляндию для того, чтобы помогать своей семье издалека финансово. Немаловажным моментом в данном случае является возможность осуществить международные переводы через местные банки. В обменном курсе изначально скрывается внушительная комиссия, но можно переводить деньги по реальному обменному курсу, используя специальный сервис.
В первую очередь, люди удивляются банальной, казалось бы, чистоте. Порядок на улицах, многочисленные растения и тишина умиротворяют и настраивают на нужный лад. Далее упоминаются такие характеристики, как экология, безопасность, а также социальная помощь и другое внимание со стороны государства. Жизнь финнов течёт размеренно, здесь совершенно особенно относятся к людям с ограниченными возможностями.
Многих удивили те удобства, которые их встретили в арендованных квартирах из среднего ценового сегмента. Вряд ли в нашей стране можно получить в придачу кладовку для продуктов, сауну или прачечную. Отдельных переехавших изумила необходимость обязательной сортировки мусора, для которого предполагаются аккуратные своеобразные «домики», а вокруг них — всё та же чистота.
Отношение местных жителей к приезжим также заслуживает внимания. Финны вспоминаются, как доброжелательные, доверчивые и неспешные люди. Естественно, есть и исключения, и отдельные респонденты вспомнили пару примеров негативного отношения. Впрочем, такое можно встретить в любой стране.
Неспроста считается, что наши соотечественники привыкли к суете, а потому их удивляет стремление финнов простаивать в очередях, где вряд ли кто-то попросит пропустить его вперёд. Рабочий день заканчивается строго по графику.
Состояние дорог просто безупречно, также отмечается, насколько эффективно функционирует общественный транспорт. Полупустые автобусы в нашей жизни кажутся чем-то нереальным, в Финляндии же это — обычное явление.
Кроме того, русским запомнились белые ночи, подобное явление в диковинку для тех, кто ни разу не был в северных широтах в летний период.
Естественно, не только плюсы, но и минусы отмечают приезжие. Тот, кто планирует переезд, скорее всего, оценит их отзывы. Преимущества выделяют практически все. Во многом они совпадают с тем, что так поражает людей при переезде.
К числу положительных моментов можно отнести:
Впрочем, стоит озвучить и минусы, среди них самыми яркими оказались климатические условия и скука. Длительная зима и суровый холод подходят далеко не каждому. Также не все готовы вести размеренный образ жизни, наполненный созерцанием природы. На первых порах ощущается скука, однако она отступает, достаточно появиться новому кругу общения и хобби.
На этом минусы не заканчиваются, многие отмечают целый перечень дополнительных недостатков:
Естественно, перечень преимуществ и недостатков часто варьируется в зависимости от того, кому задаются подобные вопросы. Несколько облегчить проживание на первых порах можно, вступив в профильные русскоязычные группы, обратившись к соцсетям. Это позволит завести новые знакомства.
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