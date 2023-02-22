Переезд в Финляндию и то, что способно удивить

Как показывает практика, соотечественники отдают предпочтение странам, которые располагаются по соседству — они воспринимаются как что-то близкое и всегда можно без лишних формальностей съездить домой. Именно поэтому жизнь в Финляндии для россиян привлекательна. Только перед столь ответственным решением, как оформление финского ВНЖ, важно рассмотреть опыт других. Благо иммигранты охотно делятся не только впечатлениями, но и своеобразными лайфхаками. А с документом и особенностями статуса, которым он наделяет, можно ознакомиться в статье https://iworld.com/ru/blog/residence-permit-finland.