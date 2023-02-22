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Published Сегодня, 14:12

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Updated Сегодня, 14:14

Пара из Москвы выиграла 1 млн рублей благодаря лотерейному билету из Белгорода

22 февраля 2023, 14:12
Фото: 1MI
Москвичи приехали в областной центр на новогодние праздники и приобрели счастливый билет, пишет Go31.ru со ссылкой на пресс-службу «Национальной лотереи».

Семейная пара из Москвы выиграла 1 млн рублей благодаря лотерейному билету, приобретённому в Белгороде. В областной центр москвичи приезжали на новогодние праздники.

Елена вместе с мужем зашла в один из продуктовых магазинов, и семья решила купить лотерейный билет. 2 января семья узнала, что он был выигрышным — они получили 1 млн рублей. Деньги семья потратит на подарки родственникам и выплату ипотеки.

Ранее 1 млн рублей в лотерею выиграл белгородец Евгений Сухотин. Об этом стало известно в январе. На тот момент мужчина ещё не решил, на что потратит свой выигрыш.

Белгородец выиграл в лотерею 1 млн рублей
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#Наталья Корявых#Белгород#Москва#Общество#Лотерея#Выигрыш
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