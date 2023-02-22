Пара из Москвы выиграла 1 млн рублей благодаря лотерейному билету из Белгорода

Posted Сегодня, 14:12
Published Сегодня, 14:12
Modified Сегодня, 14:14
Updated Сегодня, 14:14
Семейная пара из Москвы выиграла 1 млн рублей благодаря лотерейному билету, приобретённому в Белгороде. В областной центр москвичи приезжали на новогодние праздники.
Елена вместе с мужем зашла в один из продуктовых магазинов, и семья решила купить лотерейный билет. 2 января семья узнала, что он был выигрышным — они получили 1 млн рублей. Деньги семья потратит на подарки родственникам и выплату ипотеки.
Ранее 1 млн рублей в лотерею выиграл белгородец Евгений Сухотин. Об этом стало известно в январе. На тот момент мужчина ещё не решил, на что потратит свой выигрыш.