«Папа, нас обстреливают»: в Сети показали последствия происшествия под Белгородом

Posted Сегодня, 12:13
Published Сегодня, 12:13
Modified Сегодня, 12:15
Updated Сегодня, 12:15
В Сети появились кадры с последствиями прилётов в Шебекино, в том числе в частном секторе. Город обстреляли сегодня, 22 февраля. Повреждения получил ряд объектов. Пострадали как минимум два человека.
«Папа, нас тут обстреливают! Можешь меня забрать, пожалуйста?» — записала видео местная жительница, ставшая свидетельницей обстрела.
ВСУ атаковали Шебекино в предпраздничный день дважды. Ранее сообщалось о прилёте в торговый центр. После попадания снаряда здание загорелось. Пострадал один человек. Его состояние оценили как крайне тяжёлое. Вскоре губернатор Вячеслав Гладков сообщил об ещё одном пострадавшем. Он получил контузию.
Напомним, в Шебекинском горокруге ранее погибли 12-летняя девочка и сотрудница птицефабрики.