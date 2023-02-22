«Папа, нас обстреливают»: в Сети показали последствия происшествия под Белгородом

В Сети появились кадры с последствиями прилётов в Шебекино, в том числе в частном секторе. Город обстреляли сегодня, 22 февраля. Повреждения получил ряд объектов. Пострадали как минимум два человека.



«Папа, нас тут обстреливают! Можешь меня забрать, пожалуйста?» — записала видео местная жительница, ставшая свидетельницей обстрела.