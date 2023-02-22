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Posted Сегодня, 12:13

Published Сегодня, 12:13

Modified Сегодня, 12:15

Updated Сегодня, 12:15

«Папа, нас обстреливают»: в Сети показали последствия происшествия под Белгородом

22 февраля 2023, 12:13
Фото: Telegram-канал «ШÖ Шебекино»

Новые фото и видео последствий обстрелов Шебекино появились в Сети

Появились новые кадры обстрелов белгородского приграничья. 22 февраля Шебекино дважды было под огнём ВСУ. Есть двое пострадавших, один из них — в крайне тяжёлом состоянии.
Сюжет
Обстрел

В Сети появились кадры с последствиями прилётов в Шебекино, в том числе в частном секторе. Город обстреляли сегодня, 22 февраля. Повреждения получил ряд объектов. Пострадали как минимум два человека.

«Папа, нас тут обстреливают! Можешь меня забрать, пожалуйста?» — записала видео местная жительница, ставшая свидетельницей обстрела.

Видео: Telegram-канал «Жесть Белгород»

ВСУ атаковали Шебекино в предпраздничный день дважды. Ранее сообщалось о прилёте в торговый центр. После попадания снаряда здание загорелось. Пострадал один человек. Его состояние оценили как крайне тяжёлое. Вскоре губернатор Вячеслав Гладков сообщил об ещё одном пострадавшем. Он получил контузию.

Напомним, в Шебекинском горокруге ранее погибли 12-летняя девочка и сотрудница птицефабрики.

Фото: Telegram-канал «ШÖ Шебекино»
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