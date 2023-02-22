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Posted Сегодня, 10:09

Published Сегодня, 10:09

Modified Сегодня, 10:11

Updated Сегодня, 10:11

Очевидцы сообщают о крупном пожаре после повторного обстрела под Белгородом

22 февраля 2023, 10:09
Фото: "Шёпот Шебекино"
Под огонь ВСУ вновь попал город Шебекино. Это уже второй обстрел за день. Местные жители сообщают, что прилёт вновь пришёлся по району рынка. После обстрела на месте начался пожар.
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Пожар

Шебекино 22 февраля обстреляли дважды за день. Второй прилёт, по словам местных жителей, пришёлся по району рынка. На месте возник крупный пожар. На кадрах, сделанных очевидцами, виден густой чёрный дым. 

Это не первый прилёт в Шебекино по торговым объектам. 22 октября в результате происшествия загорелся магазин FixPrice, огонь охватил часть двухэтажного здания. В тот день погибли два человека, несколько человек получили ранения. 

В ходе первого обстрела Шебекино 22 февраля, напомним, снаряды попали по частному сектору. В трёх домах выбило окна, посекло фасады и заборы. 

На минувшей неделе под обстрел попала парикмахерская. Пострадала женщина, её решили отправить на дальнейшее лечение в Москву

Снаряды попали по частному сектору при обстреле Шебекино в Белгородской области
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#Инна Рогова#Обстрел ВСУ#Пожар#Дым#Торговый центр#Магазин#Происшествия#Спецоперация#Обстрел#СВО#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Шебекино
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