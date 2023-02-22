Очередные обстрелы и фейковая воздушная тревога в Белгороде: итоги дня

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Обстрелы Шебекино
22 февраля ВСУ несколько раз обстреляли Шебекино, а также сам городской округ. В результате обстрелов пострадали три человека. Первый находится в крайне тяжёлом состоянии. Второй получил контузию, его состояние — средней тяжести. Известно также о третьей пострадавшей: у женщины ранения нижних конечностей. Все пострадавшие находятся в больнице.
Снаряды сегодня попали в торговый центр и в частный сектор. В ТЦ в результате происшествия начался крупный пожар. При третьем обстреле Шебекино в городе начались перебои с водой.
Также под огонь ВСУ попало село Первое Цепляево. Там никто не пострадал, однако повреждения получили домовладения. В трёх домах выбило окна, посекло заборы и фасады. Помимо этого, вспыхнули две хозпостройки.
Пугающие фейки
Утро у жителей Белгорода началось с очередных фейков. Многие водители по радио услышали воздушную тревогу, где людей предупредили об угрозе ракетного удара. В белгородском оперштабе пояснили, что на самом деле станцию взломали.
Интересно, что воздушную тревогу по различным радиостанциям слышали не только белгородцы, но и жители более далёких городов. Аналогичная ситуация произошла в Пятигорске, Тюмени, Казани, Нижнем Новгороде и Магнитогорске.
Новое назначение
После скандального ухода бывшего главы Вейделевского района Анатолия Тарасенко в муниципалитете наконец выбрали нового руководителя. Им стал Александр Алексеев, который с декабря был врио главы района.
Кандидатуру Алексеева единогласно поддержали местные депутаты. Предыдущий глава района Тарасенко покинул пост после претензий силовиков. Экс-руководителя районной администрации подозревают в получении взятки в крупном размере. Ему грозит до 12 лет колонии.