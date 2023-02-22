Очередные обстрелы и фейковая воздушная тревога в Белгороде: итоги дня

22 февраля ВСУ несколько раз обстреляли Шебекино, а также сам городской округ. В результате обстрелов пострадали три человека. Первый находится в крайне тяжёлом состоянии. Второй получил контузию, его состояние — средней тяжести. Известно также о третьей пострадавшей: у женщины ранения нижних конечностей. Все пострадавшие находятся в больнице.