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Published Сегодня, 15:30

Modified Сегодня, 15:30

Updated Сегодня, 15:30

Очередные обстрелы и фейковая воздушная тревога в Белгороде: итоги дня

22 февраля 2023, 15:30
Фото: Bel.ru
Шебекино и Шебекинский округ несколько раз оказались под огнём ВСУ, белгородцы испугались объявленной по радио воздушной тревоги, а в Вейделевском районе назначили нового главу.

Обстрелы Шебекино

22 февраля ВСУ несколько раз обстреляли Шебекино, а также сам городской округ. В результате обстрелов пострадали три человека. Первый находится в крайне тяжёлом состоянии. Второй получил контузию, его состояние — средней тяжести. Известно также о третьей пострадавшей: у женщины ранения нижних конечностей. Все пострадавшие находятся в больнице.

Снаряды сегодня попали в торговый центр и в частный сектор. В ТЦ в результате происшествия начался крупный пожар. При третьем обстреле Шебекино в городе начались перебои с водой.

Также под огонь ВСУ попало село Первое Цепляево. Там никто не пострадал, однако повреждения получили домовладения. В трёх домах выбило окна, посекло заборы и фасады. Помимо этого, вспыхнули две хозпостройки.

Новый обстрел под Белгородом: три дома пострадали, а в Шебекино — проблемы с водой
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Пугающие фейки

Утро у жителей Белгорода началось с очередных фейков. Многие водители по радио услышали воздушную тревогу, где людей предупредили об угрозе ракетного удара. В белгородском оперштабе пояснили, что на самом деле станцию взломали.

Интересно, что воздушную тревогу по различным радиостанциям слышали не только белгородцы, но и жители более далёких городов. Аналогичная ситуация произошла в Пятигорске, Тюмени, Казани, Нижнем Новгороде и Магнитогорске.

Белгородцев испугало фейковое сообщение по радио о воздушной тревоге
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Новое назначение

После скандального ухода бывшего главы Вейделевского района Анатолия Тарасенко в муниципалитете наконец выбрали нового руководителя. Им стал Александр Алексеев, который с декабря был врио главы района.

Кандидатуру Алексеева единогласно поддержали местные депутаты. Предыдущий глава района Тарасенко покинул пост после претензий силовиков. Экс-руководителя районной администрации подозревают в получении взятки в крупном размере. Ему грозит до 12 лет колонии.

После скандального ухода Тарасенко в Вейделевском районе назначили нового главу
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