Над Белгородом прогремели мощные взрывы

Posted Сегодня, 08:38
Published Сегодня, 08:38
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
Над Белгородом раздалось несколько мощных взрывов. Произошло это около полудня 22 февраля.
Громкие звуки слышали не только в областном центре. О бахах сообщают в том числе жители Белгородского района и Яковлевского горокруга.
После громких звуков в небе остались следы. Их удалось запечатлеть очевидцам.
Официальных комментариев по ситуации нет. Информации о последствиях на земле пока не поступало.
Напомним, что накануне в Минобороны РФ сообщили, что под Белгородом сбили два реактивных снаряда HIMARS и «Ураган», а также две тактические ракеты «Точка-У».