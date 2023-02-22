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Posted Сегодня, 08:38

Published Сегодня, 08:38

Modified Сегодня, 10:38

Updated Сегодня, 10:38

Над Белгородом прогремели мощные взрывы

22 февраля 2023, 08:38
Фото: Bel.ru
Судя по сообщениям в Сети, громко было и в других районах и горокругах. Подробностей нет. Тем не менее белгородцам удалось запечатлеть следы в небе.
Сюжет
Взрывы

Над Белгородом раздалось несколько мощных взрывов. Произошло это около полудня 22 февраля.

Громкие звуки слышали не только в областном центре. О бахах сообщают в том числе жители Белгородского района и Яковлевского горокруга.

После громких звуков в небе остались следы. Их удалось запечатлеть очевидцам.

Официальных комментариев по ситуации нет. Информации о последствиях на земле пока не поступало. 

Напомним, что накануне в Минобороны РФ сообщили, что под Белгородом сбили два реактивных снаряда HIMARS и «Ураган», а также две тактические ракеты «Точка-У». 

В Минобороны РФ объяснили громкие звуки в Белгородской области
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#Инна Рогова#Взрывы#Бахи#Громкие звуки#Следы в небе#Спецоперация#Новости Белгорода#СВО#Белгородская область#Белгород
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