На форуме "Дальний Восток - зима открытий" прошла сессия по развитию туризма в ДФО

Posted Сегодня, 13:11
Published Сегодня, 13:11
Modified Сегодня, 13:11
Updated Сегодня, 13:11
Форум «Дальний Восток – зима открытий» приурочен к зимнему фестивалю «Берингия-2023» и является официальной зимней площадкой российского турфорума «Путешествуй!». Более 700 участников, спикеров и экспертов отрасли собрались на мероприятии в этом году. Информационную поддержку форума обеспечивает медиахолдинг 1MI, пишет vostokmedia.com.
Как отметили участники заседания, в 2022 году турпоток в регионах Дальнего Востока увеличился практически на четверть, а услугами гостиниц и отелей воспользовались 2,7 миллиона путешественников.
Из-за роста туристического потока наблюдается рост запроса инвесторов на меры господдержки при реализации проектов по созданию новых объектов инфраструктуры. На территориях, где действуют льготные экономические режимы, сегодня реализуется 273 турпроекта с общим объемом инвестиций свыше 138 миллиардов рублей. Речь идет о проектах на территориях опережающего развития, в регионах Арктики и в рамках свободного порта Владивосток. При этом создается около двенадцати тысяч рабочих мест. Об этом рассказал в ходе заседания глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
Вице-спикер Государственной думы Ирина Яровая подчеркнула важность формирования на местах внутренней политики гостеприимства, в основе которой лежат задачи по благоустройству городов и обеспечения чистоты на улицах. Властям регионов также необходимо обратить внимание на качество общепита, гостиничного сервиса и транспортного обслуживания. Отдельной работы требуют задачи по организации туристических маршрутов.
По мнению парламентария, санаторно-курортное лечение должно стать обязательным направлением в развитии туристической отрасли на Дальнем Востоке как особая разновидность семейного отдыха. То же самое касается развития детского туризма. По этому поводу вице-спикер уже проводит работу с властями. Яровая обратила внимание, что задачи форума в том числе связаны с определением различных форматов развития туризма. В результате должен получиться продукт, который пользовался бы спросом среди путешественников разных возрастов и жизненных предпочтений.
Глава Фонда Росконгресс Александр Стуглев в ходе своего выступления указал на уникальность природы Дальневосточного региона, которая является наиболее притягательным для путешественников моментом. Председатель правления также рассказал, что фонд принимает участие в инвестпроекте по созданию соколиного центра «Камчатка» - объекта по воспроизводству популяции редких и исчезающих хищных птиц.