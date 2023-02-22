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На форуме "Дальний Восток - зима открытий" прошла сессия по развитию туризма в ДФО

22 февраля 2023, 13:11
Фото: фрагмент видео YouTube
21 и 22 февраля на Камчатке проходит деловой форум «Дальний Восток – зима открытий». В рамках мероприятия состоялось пленарное заседание, посвященное ключевым моментам развития туротрасли регионов Дальневосточного федерального округа и Арктики. Площадка работает при поддержке Фонда Росконгресс.

Форум «Дальний Восток – зима открытий» приурочен к зимнему фестивалю «Берингия-2023» и является официальной зимней площадкой российского турфорума «Путешествуй!». Более 700 участников, спикеров и экспертов отрасли собрались на мероприятии в этом году. Информационную поддержку форума обеспечивает медиахолдинг 1MI, пишет vostokmedia.com.

Как отметили участники заседания, в 2022 году турпоток в регионах Дальнего Востока увеличился практически на четверть, а услугами гостиниц и отелей воспользовались 2,7 миллиона путешественников.

Из-за роста туристического потока наблюдается рост запроса инвесторов на меры господдержки при реализации проектов по созданию новых объектов инфраструктуры. На территориях, где действуют льготные экономические режимы, сегодня реализуется 273 турпроекта с общим объемом инвестиций свыше 138 миллиардов рублей. Речь идет о проектах на территориях опережающего развития, в регионах Арктики и в рамках свободного порта Владивосток. При этом создается около двенадцати тысяч рабочих мест. Об этом рассказал в ходе заседания глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

Вице-спикер Государственной думы Ирина Яровая подчеркнула важность формирования на местах внутренней политики гостеприимства, в основе которой лежат задачи по благоустройству городов и обеспечения чистоты на улицах. Властям регионов также необходимо обратить внимание на качество общепита, гостиничного сервиса и транспортного обслуживания. Отдельной работы требуют задачи по организации туристических маршрутов.

По мнению парламентария, санаторно-курортное лечение должно стать обязательным направлением в развитии туристической отрасли на Дальнем Востоке как особая разновидность семейного отдыха. То же самое касается развития детского туризма. По этому поводу вице-спикер уже проводит работу с властями. Яровая обратила внимание, что задачи форума в том числе связаны с определением различных форматов развития туризма. В результате должен получиться продукт, который пользовался бы спросом среди путешественников разных возрастов и жизненных предпочтений.

Глава Фонда Росконгресс Александр Стуглев в ходе своего выступления указал на уникальность природы Дальневосточного региона, которая является наиболее притягательным для путешественников моментом. Председатель правления также рассказал, что фонд принимает участие в инвестпроекте по созданию соколиного центра «Камчатка» - объекта по воспроизводству популяции редких и исчезающих хищных птиц.

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