На форуме "Дальний Восток - зима открытий" прошла сессия по развитию туризма в ДФО

Из-за роста туристического потока наблюдается рост запроса инвесторов на меры господдержки при реализации проектов по созданию новых объектов инфраструктуры. На территориях, где действуют льготные экономические режимы, сегодня реализуется 273 турпроекта с общим объемом инвестиций свыше 138 миллиардов рублей. Речь идет о проектах на территориях опережающего развития, в регионах Арктики и в рамках свободного порта Владивосток. При этом создается около двенадцати тысяч рабочих мест. Об этом рассказал в ходе заседания глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.