Мужчина из приграничного посёлка ограбил соседей в пострадавшем от обстрелов доме

Как пишет издание, днём 3 ноября обвиняемый пришёл в квартиру, в которой жил до обстрелов. Мужчина убедился, что его никто не поймает, и проник в уцелевшее жильё соседей. Оттуда он украл водонагреватель, котёл, четыре радиатора отопления на общую сумму в 31 тыс. рублей. Дело рассмотрит Глушковский райсуд.