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Posted Сегодня, 09:17

Published Сегодня, 09:17

Modified Сегодня, 09:20

Updated Сегодня, 09:20

Мужчина из приграничного посёлка ограбил соседей в пострадавшем от обстрелов доме

22 февраля 2023, 09:17
Фото: 1MI
В посёлке Тёткино мужчина проник в квартиру своих соседей и украл у них бытовую технику. За это местного жителя будут судить, сообщают «Курские известия».

В приграничном посёлке Тёткино в Курской области мужчина ограбил соседей, чья квартира осталась целой после обстрела. Курянина будут судить.

Как пишет издание, днём 3 ноября обвиняемый пришёл в квартиру, в которой жил до обстрелов. Мужчина убедился, что его никто не поймает, и проник в уцелевшее жильё соседей. Оттуда он украл водонагреватель, котёл, четыре радиатора отопления на общую сумму в 31 тыс. рублей. Дело рассмотрит Глушковский райсуд.

Напомним, в сёлах с введённым ЧС в Белгородском районе подтвердили четыре случая хищений из домов. По данным фактам возбудили уголовные дела. Сообщалось, что виновников уже нашли.

В сёлах с введённым ЧС под Белгородом подтвердили четыре случая хищений из домов
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#Наталья Корявых#Курская область#Белгородская область#Спецоперация#Происшествия#Квартирная кража#Обстрел ВСУ#Черноземье#СВО
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