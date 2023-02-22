Мужчина из приграничного посёлка ограбил соседей в пострадавшем от обстрелов доме

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
В приграничном посёлке Тёткино в Курской области мужчина ограбил соседей, чья квартира осталась целой после обстрела. Курянина будут судить.
Как пишет издание, днём 3 ноября обвиняемый пришёл в квартиру, в которой жил до обстрелов. Мужчина убедился, что его никто не поймает, и проник в уцелевшее жильё соседей. Оттуда он украл водонагреватель, котёл, четыре радиатора отопления на общую сумму в 31 тыс. рублей. Дело рассмотрит Глушковский райсуд.
Напомним, в сёлах с введённым ЧС в Белгородском районе подтвердили четыре случая хищений из домов. По данным фактам возбудили уголовные дела. Сообщалось, что виновников уже нашли.