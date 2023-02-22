Мост на Крейде в Белгороде планируют капитально отремонтировать в следующем году

Posted Сегодня, 06:50
Published Сегодня, 06:50
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Updated Сегодня, 06:52
В минувшем году автомобильный мост через железнодорожные пути от улицы Дзгоева до улицы Ватутина частично ремонтировали. Во время работ восстановили разрушенный защитный слой бетона на некоторых железобетонных конструкциях. Помимо этого, отремонтировали деформационный шов.
Теперь мосту предстоит капитальный ремонт. Однако проведут его не раньше 2024 года, если подтвердят финансирование. Сейчас мэрия города вносит мост в программы, которые позволят провести ремонтные работы.
Напомним, что мост на Крейде не единственный, который нуждается в ремонте. Знаменитый мост со смайликами уже не первый год беспокоит белгородцев. Его техническое состояние признали неудовлетворительным. В мэрии сообщили, что проект ремонта уже разработан и проходит согласование.