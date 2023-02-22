Мост на Крейде в Белгороде планируют капитально отремонтировать в следующем году

Напомним, что мост на Крейде не единственный, который нуждается в ремонте. Знаменитый мост со смайликами уже не первый год беспокоит белгородцев. Его техническое состояние признали неудовлетворительным. В мэрии сообщили, что проект ремонта уже разработан и проходит согласование.