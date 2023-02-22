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Published Сегодня, 12:15

Modified Сегодня, 12:17

Updated Сегодня, 12:17

Москвичи хотят от белгородской компании «Ваш хлеб» ещё больше денег за товарный знак

22 февраля 2023, 12:15
Фото: 1MI
Иск подала московская компания по производству мучных изделий «АкадемПродукт». С «Вашего хлеба» требовали сперва 9,3 млн рублей, но суд постановил выплатить иную сумму — москвичей это не устроило.
Сюжет
Суд

Первый иск «АкадемПродукт» подал в 2020 году: тогда московская фирма утверждала, что «Ваш хлеб» незаконно использовал товарный знак «Тонус». С белгородского производителя «АкадемПродукт» требовал взыскать 766 000 рублей стоимости неосновательного обогащения и 8 632 738 рублей стоимости права использования товарного знака.

Суд постановил иск «АкадемПродукта» удовлетворить частично: «Ваш хлеб» обязали выплатить 4,3 млн рублей. Москвичи с таким решением не согласились и обратились с кассационной жалобой в Верховный Суд Российской Федерации. В итоге тот отменил решение Арбитражного суда и постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда.

Таким образом, прения на этом не закончились: «АкадемПродукт» не оставляет надежд взыскать с ответчика компенсацию в двукратном размере, так как товарный знак использовался белгородцами три года подряд, и подаёт очередной иск. 

Суд назначил по данному вопросу экспертизу: провёл её руководитель ООО «Эталон» Игорь Воротынцев. Рассмотрят работу эксперта в судебном порядке 21 марта.

Компания «Ваш Хлеб» зарегистрирована в Белгородской области в 2007 году. Гендиректором общества является Елена Кириллова, владельцы - Дмитрий и Михаил Тебекины. Чистая прибыль компании составила в 2021 году 207 млн рублей.

Что касается «АкадемПродукта», то зарегистрирован он в Москве в 1993 году — сейчас компании 29 лет. Руководит ею Юрий Староверов, совладелец — Александр Федоровский.  В 2021 году фирма отчиталась о прибыли в 2,8 млн рублей.

С белгородской компании «Ваш хлеб» требуют 9,3 млн рублей из-за товарного знака
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