Москвичи хотят от белгородской компании «Ваш хлеб» ещё больше денег за товарный знак

Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
Первый иск «АкадемПродукт» подал в 2020 году: тогда московская фирма утверждала, что «Ваш хлеб» незаконно использовал товарный знак «Тонус». С белгородского производителя «АкадемПродукт» требовал взыскать 766 000 рублей стоимости неосновательного обогащения и 8 632 738 рублей стоимости права использования товарного знака.
Суд постановил иск «АкадемПродукта» удовлетворить частично: «Ваш хлеб» обязали выплатить 4,3 млн рублей. Москвичи с таким решением не согласились и обратились с кассационной жалобой в Верховный Суд Российской Федерации. В итоге тот отменил решение Арбитражного суда и постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда.
Таким образом, прения на этом не закончились: «АкадемПродукт» не оставляет надежд взыскать с ответчика компенсацию в двукратном размере, так как товарный знак использовался белгородцами три года подряд, и подаёт очередной иск.
Суд назначил по данному вопросу экспертизу: провёл её руководитель ООО «Эталон» Игорь Воротынцев. Рассмотрят работу эксперта в судебном порядке 21 марта.
Компания «Ваш Хлеб» зарегистрирована в Белгородской области в 2007 году. Гендиректором общества является Елена Кириллова, владельцы - Дмитрий и Михаил Тебекины. Чистая прибыль компании составила в 2021 году 207 млн рублей.
Что касается «АкадемПродукта», то зарегистрирован он в Москве в 1993 году — сейчас компании 29 лет. Руководит ею Юрий Староверов, совладелец — Александр Федоровский. В 2021 году фирма отчиталась о прибыли в 2,8 млн рублей.