Москвичи хотят от белгородской компании «Ваш хлеб» ещё больше денег за товарный знак

Что касается «АкадемПродукта», то зарегистрирован он в Москве в 1993 году — сейчас компании 29 лет. Руководит ею Юрий Староверов, совладелец — Александр Федоровский. В 2021 году фирма отчиталась о прибыли в 2,8 млн рублей.