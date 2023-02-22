Мошенники вымогают деньги у пенсионеров Белгорода по стационарным телефонам

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
По словам Владислава Копылова, телефонные мошенники начали массово названивать на стационарные телефоны. Это связано с тем, что проводные телефоны остались в основном у пожилых людей.
Мошенники действуют по следующей схеме: рассказывают пенсионеру об аварии с участием их родных и вымогают деньги.
Как отметил Копылов, для того, чтобы предупредить пожилых белгородцев о таких видах мошенничества, участковые совершают обход по их квартирам, оставляют свои номера телефонов.
Председатель горсовета Вадим Радченко также сообщил, что в последнее время ему звонят мошенники и представляются сотрудниками УВД Москвы: «Мне поступило примерно пять звонков, сообщают, что на меня хотели взять кредит. Звонят на сотовые телефоны. Очень убедительно начинают говорить».