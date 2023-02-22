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Posted Сегодня, 11:05

Published Сегодня, 11:05

Modified Сегодня, 11:07

Updated Сегодня, 11:07

Мошенники вымогают деньги у пенсионеров Белгорода по стационарным телефонам

22 февраля 2023, 11:05
Фото: 1MI
Связано это с тем, что не все пожилые люди перешли на сотовые телефоны. Об этом рассказал во время горсовета начальник МВД Белгорода Владислав Копылов.

По словам Владислава Копылова, телефонные мошенники начали массово названивать на стационарные телефоны. Это связано с тем, что проводные телефоны остались в основном у пожилых людей.

Мошенники действуют по следующей схеме: рассказывают пенсионеру об аварии с участием их родных и вымогают деньги.

Как отметил Копылов, для того, чтобы предупредить пожилых белгородцев о таких видах мошенничества, участковые совершают обход по их квартирам, оставляют свои номера телефонов.

Председатель горсовета Вадим Радченко также сообщил, что в последнее время ему звонят мошенники и представляются сотрудниками УВД Москвы: «Мне поступило примерно пять звонков, сообщают, что на меня хотели взять кредит. Звонят на сотовые телефоны. Очень убедительно начинают говорить».

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#Алина Харина#Полицейские#Общество#Новости Белгорода#Белгород
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